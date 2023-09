Energías Hidroeléctricas S.A.U.: Esa 'U' dice no a las provincias

El ministro Massa eleva a este presupuesto a la Nación y decide que la administración de las represas sea a través de la creación de una empresa que se llama Energías Hidroeléctricas S.A.U. Esa 'U' quiere decir unipersonal, es decir que solo puede haber un solo socio. Las provincias aquí no tienen ningún lugar como no lo tuvieron en estos últimos dos años El ministro Massa eleva a este presupuesto a la Nación y decide que la administración de las represas sea a través de la creación de una empresa que se llama Energías Hidroeléctricas S.A.U. Esa 'U' quiere decir unipersonal, es decir que solo puede haber un solo socio. Las provincias aquí no tienen ningún lugar como no lo tuvieron en estos últimos dos años

El dirigente criticó también que el titular del Palacio de Hacienda no volvió a convocar a las autoridades para avanzar en las negociaciones sobre las represas:

Hace tres meses Sergio Massa se reunió con ministros, gobernadores electos, gobernadores en ejercicio y la Secretaría de Energía y dijo que prorrogaban las concesiones hasta tanto se encontrara con las provincias un acuerdo de cómo íbamos a resolver esto. No nos hemos reunido desde aquella fecha. Nunca tuvimos una llamada para tratar este tema

image.png Elías Sapag (h), representante neuquino ante la AIC, dijo que "no hay salida" y que "Nación no quiere las provincias".

"No hay salida. Nación no quiere a las provincias. No está cumpliendo con la Constitución, no está cumpliendo con los gobiernos. El ministro Massa no tiene ninguna intención de darle participación a Río Negro y a Neuquén, por lo tanto, la única solución que ofrece es que las provincias cobren un canon del uso del agua para la generación de energía eléctrica. Eso es lo único que les quedaría", destacó en diálogo con 'La Mañana de Neuquén'.

Poco antes el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Cesar Gass, señaló al diario 'Río Negro', que la medida "es un manotazo, un parche", y que no se hicieron las auditorías necesarias para determinar el estado de situación.

"Soy autor de varios proyectos que tenían como finalidad el artículo 124 de la Constitución Nacional reformada en el '94 que decía que los recursos naturales son propiedad de las provincias que no se fue respetando", indicó Gass, quien subrayó la necesidad de hacer auditorías por "las complejidades que tienen las hidroeléctricas".

image.png Desde Juntos por el Cambio amenazan con un planteo de inconstitucionalidad, aunque esperan que el resultado electoral cambie el destino.

"Nada de esto se hizo. Sabía que iba a una prórroga y ahora son manotazos, son parches", remarcó.

Las concesiones que se vencían en agosto fueron prorrogadas hasta diciembre. Incluye la Hidroeléctrica Alicurá, El Chocón, Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Esta última vence a fines de diciembre

El diputado recordó que trabajó el tema con ex secretarios de energía, por ejemplo Jorge Lapeña, que fue funcionario durante la presidencia de Raúl Alfonsín. "Veíamos que esto no tenía ninguna seriedad. Ahora según el presupuesto lo va a tomar la Nación. No se informó de qué manera, cómo, cuáles son las contraprestaciones, las demandas que hay en el medio. No es serio absolutamente nada", advirtió.

"Creo que hay que hacer un borrón y cuenta nueva y poner a las provincias que son las verdades dueñas de estos recursos en la negociación que debe llevarse a cabo junto al Gobierno Nacional", subrayó. Sin el recurso natural "las represas no existen. Con los más de 30 años que se está utilizando este recurso, están recontra amortizadas y nunca generaron riqueza extra para la provincia", comentó.

A mediados del 2022 se creó el grupo Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados (Etahc) dedicado a estudiar el estado de situación de cada concesión en sus aspectos técnicos, económicos, jurídicos y ambientales. Al respecto, Gass señaló que "nosotros no tuvimos acceso y creo que los estudios que se hicieron fueron muy livianos".

Según el diputado, la decisión de una empresa nacional puede derivar en un planteo de inconstitucionalidad. Sin embargo, "no me quiero aventurar porque tal vez se alinean los planetas, se clarifican las ideas, y se tome una decisión mucho mejor". Las elecciones serán "determinantes para ver cómo se sigue", sentenció.

