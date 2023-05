De Payo Cubas a Javier Milei: El Antisistema y el GPT4

"(...) Payo y Milei, son aspirantes para gobernar y presentan consigas muy atractivas, frente a la impotencia de otros candidatos y de los oficialismos que suelen argumentar largamente el “porqué no han podido”. En ambos exponentes se suspenden los condicionamientos estructurales, ya sean de la pandemia, de la deuda externa, de los sindicatos o de los movimientos sociales. Ante el imposibilísimo, ante el Homus Resignatus que inunda nuestro sentido común, al decir de Lucas Rubinich, ambos muestran que se puede hacer y transformar una realidad que, por momentos, parece diseñada por el coaching de los focus group. Todos guionados. Frente a esto, tanto Payo como Milei presentan fórmulas, que pueden resonar mágicas, pero ¿qué es la política sino la posibilidad de ofrecer ilusiones? Podría decirse que, finalmente, el realismo político se comió la campaña. Y la alternativa es fálica."

En fin, vayamos a la nota de Foreign Policy, de Catherine Osborn:

payo_detenido.jpg Payo Cubas detenido.

Lo más destacado de esta semana: el gobernante Partido Colorado de Paraguay asegura una victoria electoral, Brasil debate cómo regular la gran tecnología y por qué pronto encontrará una nueva novela de Gabriel García Márquez en una librería cercana.

Antes de las elecciones presidenciales de Paraguay el domingo pasado, varios factores, incluidos los crecientes sentimientos contra el titular, contra la corrupción y a favor de China en el país, sugirieron que la oposición podría obtener una victoria inusual.

El conservador Partido Colorado había gobernado el país durante 71 de los últimos 76 años, y el presidente Mario Abdo Benítez, quien no podía postularse para la reelección debido a los límites del mandato, era profundamente impopular. Las encuestas de aprobación presidencial son raras en Paraguay, pero en junio pasado, la encuestadora CELAG calculó que tenía un índice de aprobación del 12%.

Tanto el vicepresidente de Abdo Benítez como el expresidente Horacio Cartes, mientras tanto, habían sido sancionados por el gobierno de USA por estar involucrados en “corrupción desenfrenada”.

Y poderosos grupos de agronegocios elogiaron la propuesta del candidato opositor centrista Efraín Alegre de cambiar la lealtad diplomática de Paraguay a Taiwán por China para impulsar las exportaciones, una medida a la que se opuso firmemente el Partido Colorado.

abdo cartes.jpg Mario Abdo Benítez y Horacio Cartes cuando todavía dialogaban.

Un tercer candidato también experimentó un auge en popularidad al final de la campaña: el exlegislador Paraguayo Cubas, quien se presentó a sí mismo como un forastero Antisistema y se ganó comparaciones con el expresidente brasileño Jair Bolsonaro por sus descaradas peroratas políticas.

'Payo' Cubas dijo el año pasado que tenía afinidades ideológicas con el Partido Colorado, pero en esta elección se postuló bajo la bandera de su nuevo Partido Cruzada Nacional. Él pasó de ser una figura marginal relativa hace solo unos meses a ganar la friolera de 23% de los votos el día de las elecciones.

Sin embargo, a pesar de todo esto, el candidato del Partido Colorado, Santiago Peña, se las arregló para ganar cómodamente, obteniendo el 43% del voto popular frente al 27% de Alegre y el 23% de Cubas. (A diferencia de muchos otros países de la región, una pluralidad es suficiente para garantizar una victoria electoral en Paraguay).

Peña proviene de una facción interna del Partido Colorado diferente a la de Abdo Benítez y, por lo tanto, pudo hacer campaña para ofrecer un nuevo liderazgo, destacando su experiencia tecnocrática como economista del Fondo Monetario Internacional.

Al mismo tiempo, él se benefició de la política de maquinaria de la vieja escuela y la lealtad de los operadores de nivel inferior del Partido Colorado influyentes en las comunidades de todo el país. Peña le dijo a la BBC que cree que la oposición a las sanciones de USA contra grandes nombres del Partido Colorado consolidó a su base electoral.

El ascenso de Cubas también puede haber contribuido a la victoria de Peña al dividir el voto de la oposición. De hecho, el Partido Colorado parecía sugerirlo: Cubas “creció porque queríamos”, dijo a La Política Online el organizador político del Partido Colorado, Eduardo González.

Los resultados electorales fueron declarados limpios por observadores internacionales de la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos (OEA). Aun así, Alegre, Cubas y el candidato al 4to. lugar, Euclides Acevedo, rápidamente impugnaron los resultados.

Partidarios de Cubas que protestaban se enfrentaron violentamente con la policía en la capital de Asunción el lunes y martes luego del comicio; para el jueves, 100 personas habían sido detenidas y las protestas se habían calmado.

Peña dio una serie de entrevistas poco después de su victoria. Él dijo que “descartó totalmente” la posibilidad de romper relaciones diplomáticas con Taiwán, tal como había defendido Alegre. Sobre la próxima renegociación del tratado de participación en las utilidades con Brasil que genera la represa hidroeléctrica Itaipu, que vence en agosto, Peña sugirió que no buscará un aumento radical en la participación de Paraguay, y dijo a La Política Online que “si Paraguay no hubiera firmado [el tratado], hoy sería un pueblo.” Del mismo modo, dijo que no haría temblar el barco en la unión aduanera sudamericana Mercosur, a diferencia del miembro errante Uruguay.

efrain alegre santi peña.png Efrain Alegre (izq.) y Santiago Peña.

Las elecciones de Paraguay ponen fin a una racha de 16 elecciones presidenciales latinoamericanas libres en los últimos cinco años que arrojaron al partido en el poder fuera del poder. Pero aún refleja algunas tendencias regionales más amplias. Uno es el creciente atractivo —y el poder destructivo— de los políticos antisistema. Antes de las elecciones presidenciales de octubre en Argentina, el 'anarcocapitalista' marginal Javier Milei ha subido constantemente en las encuestas.

Otra tendencia es el impulso de los líderes para restablecer los lazos con el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Abdo Benítez suspendió las relaciones de Paraguay con Venezuela en 2019, citando un retroceso democrático, pero Peña prometió restablecerlas. Dijo que presionaría por un cambio en Venezuela a través del compromiso y pidió elecciones libres en el país.

milei en tucuman.jpg Javier Milei en San Miguel de Tucumán.

La elección de Paraguay también trajo pistas sobre el futuro, incluida la forma en que se puede usar la inteligencia artificial durante las campañas. Los planes para un debate presidencial televisado entre candidatos se cancelaron porque Peña exigió que se incluyeran los 4 candidatos principales, en lugar de los 2 principales. Entonces, una empresa de comunicaciones paraguaya utilizó IA (GPT4) para generar un debate simulado basado en las declaraciones públicas de Peña y Alegre. Creó avatares de video con forma de muñecos de ambos candidatos y transmitió su debate simulado en línea.

La misión de observación electoral de la OEA tomó nota del video en su informe oficial. El principal observador electoral de la OEA, Gerardo de Icaza, dijo a Foreign Policy que era el primer debate de AI de este tipo del que la OEA tenía conocimiento en la región. Dijo que si bien no fue posible medir científicamente el alcance del video y que no parecía ser ampliamente compartido, “es relevante porque, al igual que las redes sociales, puede ser disruptivo en las contiendas electorales de muchas maneras.”

---------------------

