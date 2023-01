'Cazó' y llevó a la Justicia a los narcos que mataron a su hija

Con ayuda de su otro hijo, Luis, la madre de la víctima logró encarcelar a este miembro del cartel, quien estuvo más que dispuesto a dar los nombres de otros pandilleros. Uno de los que nombró tiene sólo 18 años y este dato le permitió a la mujer usarlo a su favor, confiando en su compasión maternal para convencerlo de que revelara la ubicación de su hija.

Sin embargo, desafortunadamente, no cumplió su cometido porque el hombre detenido le confirmó que Karen había sido asesinada. Esa devastadora noticia no sólo impulsó aún más la misión de Miriam de acabar con los notorios pandilleros responsables, sino que condujo a una excavación masiva de más cadáveres.

image.png

Rodríguez dedicó los siguientes años de su vida a cazar a cada miembro de la notoria pandilla responsable del asesinato de su hija. Durante los siguientes 3 años, Miriam adoptó muchos disfraces diferentes, cambiándose el cabello, haciéndose pasar por funcionarios electorales, acercándose a familiares desprevenidos para obtener información, todo para poder conocer hasta el último detalle sobre las personas responsables del secuestro y la muerte de su pequeña.

En esos años, Rodríguez fue responsable de derrotar a 10 pandilleros diferentes que habían intentado escapar y comenzar una nueva vida. Aunque su misión la convirtió en una figura de esperanza y admiración entre otras familias de luto en San Fernando que habían perdido a sus seres queridos por culpa del cartel, también la puso en una posición muy peligrosa.

Fue en 2017 cuando la vida de Miriam llegó a su fin y fue asesinada a tiros en su casa. La afligida madre murió el 10 de mayo, Día de la Madre en México, cuando hombres armados irrumpieron en su casa y le dispararon 12 veces.

Aunque la mujer había solicitado protección armada en los años posteriores al desmantelamiento del cártel, una vez dijo, como informó el New York Times, "No me importa si me matan. Morí el día que mataron a mi hija". Continúa el relato:

Quiero terminar con esto. Voy a sacar a las personas que lastimaron a mi hija y pueden hacer lo que quieran conmigo. Quiero terminar con esto. Voy a sacar a las personas que lastimaron a mi hija y pueden hacer lo que quieran conmigo.

Luis, el hijo, hoy en día sigue el legado de su mamá, ayudando a encontrar a los miembros del cartel responsables del secuestro y asesinato de los seres queridos de las familias a través del Colectivo de Activistas de Personas Desaparecidas de San Fernando.

------

Más noticias en Urgente24

Santa Fe: Muere una niña de 12 años por un reto en Tiktok

AFIP: Qué hacer si tenés dólares en "negro" en el exterior

La nueva serie estreno de HBO que ya es considerada perfecta

Vuelve la Selección Argentina: Fechas, entradas y sede