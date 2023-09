Sonia Bernal: Sandrita querida, ¿cómo estás?

Sandra Navarro: ¿Cómo está doctora?, muy pendiente de todo. Ayer estuve en El Algarrobo hablando de sumercé, me la preguntaron doctora. Y por allá estuve regando publicidad y diciendo que por qué tienen que votar por ustedes, por el Pacto y todo eso

Sonia Bernal: Ahí te abrimos ese espaciecito porque tú animaste (sic) que nos apoyabas, pero toca pagar ahorita en la tarde

Sandra Navarro: ¿Cuánto es doctora ahí?

Sonia Bernal: ¿Cuánto quedó? ¿800? 800

Sandra Navarro: Ah bueno, doctora. Yo voy a estar en la casa Petro a las 3 de la tarde. ¿Se los dejo en la oficina o cómo hago?

Sonia Bernal: Sí, me los dejas ahí con Jenny. Lo sacamos que íbamos a pagarlo en la tarde, si no lo pagamos nos boletean esta noche

Sandra Navarro: Tenemos que pagarlos porque tenemos que seguir hasta el 28 de mayo. De ahí pa´ lante más trabajo para todos, si Dios quiere

image.png

Entre otras grabaciones, los investigadores judiciales pudieron llegar a la conclusión que la relación entre Sonia Bernal y Sandra Navarro (esposa del narco) evidenciaba una cercanía: se pedían dinero prestado y vehículos para la campaña electoral.

Es más, la investigación judicial detalla que, el 5 de mayo en un evento en Yopal, en la tarima donde estaba la hoy vicepresidenta Francia Márquez, a pocos metros la acompañaba la esposa del narco.

De hecho, al día siguiente del evento, la esposa del El Sobrino se ufanó de las fotos que se tomó con la vice Francia Márquez, en un ida y vuelta por teléfono con su madre:

Sandra Navarro: ¿Sí vio la foto mía con Francia?

Mamá: Sí Sandra Navarro: Le regalé ese poncho que me había traído, se acuerda que me había regalado don Wilson, que lo trajo por allá de Dubai. Y se lo pasé a la señora así cuando todo se había acabado. Le dije: mire doctora, este poncho me lo estoy estrenando hoy, pero se lo quiero regalar.

“Busquemos votos por favor, con los amigos, con los vecinos, hablemoles (sic). Busquemos los votos para salir en primera vuelta. Esto es en serio, es la última y única oportunidad que tenemos”, se oye a la esposa del narco, en alusión al voto para Petro.

Según Caracol Noticias, en el teléfono también se escucha a un hombre llamado Yuber Comba, muy cercano a Sandra Navarro y a la campaña presidencial de Petro en Casanare.

En uno de los llamados del 9 de mayo de 2022, este hombre solicita que le presten una de las camionetas como parte de la avanzada de Gustavo Petro, en una visita a Yopal. Esto exhibe que la esposa narco sí sirvió a la campaña como una operadora logística.

Hágame un favor, Sandrita. Me llaman de Bogotá, que necesitamos una camioneta para la avanzada de Gustavo pal’ jueves, disponible. ¿Tú me puedes prestar la tuya? Hágame un favor, Sandrita. Me llaman de Bogotá, que necesitamos una camioneta para la avanzada de Gustavo pal’ jueves, disponible. ¿Tú me puedes prestar la tuya?

image.png

En esa misma línea, Bernal le habría pedido a Navarro aparecer en una serie de videos en el marco de los comicios del 2022, para que posara ante la cámara diciendo que como agricultora le brindaba su apoyo a Petro.

A parecer, la esposa del narcotraficante se cansó de los favores económicos y tras seis meses de apoyar financieramente la campaña, se distanció.

“Yo lo que digo es que todos son un poco de hp y que a mí solamente me buscan para aportar plata. Entonces yo dije que les iba a decir en la próxima reunión y yo no sigo mariquiando más y que me paguen lo que me deben”, se le escucha en una de las conversaciones.

La Fiscalía de Colombia formalizó la detención del hijo del presidente Gustavo Petro, y la exnuera por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Nicolás Petro Burgos, y su exesposa Daysuri Vásquez Castro, han sido detenidos por la Policía por recaudar fondos de narcotraficantes condenados durante la campaña presidencial del año pasado, investigación que aportó el diario Semana. Pero no es sólo una oveja negra en la familia Petro, ya que el hermano del mandatario también está siendo investigado en otra causa judicial-

Todo inició cuando la exnuera del presidente Day Vásquez, en una entrevista exclusiva para el diario Semana reveló que su exmarido, el hijo de Petro, recibió más de 600 millones de pesos de narcotraficantes para financiar la campaña 2022 para presidente, lo que concuerda con los audios filtrados del ex embajador colombiano en Venezuela Armando Benedetti con una funcionaria oficialista, que dejó entrever que Petro recibió dinero narco para la campaña, tal como informó Urgente 24.

image.png

La exnuera de Petro soltó que Nicolás se quedó con ese abultado dineral a escondidas de su padre y que unos 600 millones los recibió directamente del narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias el Hombre Marlboro.

Hay cosas que creo que se deben saber, cosas que ha hecho Nicolás. Todo ha sido a espaldas del papá, eso sí lo debo aclarar, debo decir las cosas como son. Todo lo que ha hecho él desde 2022, bueno finalizando 2021 e iniciando 2022, que fue la época electoral o preelectoral

“Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero, y así otros. A un señor de Cartagena, el Turco Hilsaca, creo que se llama; también le recibió en mi apartamento”, profundizó la exmujer.

image.png El hijo de Petro y su exesposa

Vázquez también habló de otro financista narco, Alfonso Del Cristo Hilsaca, más conocido como El Turco Hilsaca, relacionado con delitos de narcotráfico, lavado de dinero, nexos con grupos criminales y otros que le habría entregado a Petro Burgos 400 millones de pesos para la misma contienda electoral.

image.png

De acuerdo a esta mujer, la exorbitante suma se entregó a través de su ‘padrino político’ y actual aspirante a la gobernación del departamento del Atlántico, Máximo Noruega.

El señor (Lopesierra) nunca le entregó nada directamente a Nicolás. Todo fue a través de Máximo El señor (Lopesierra) nunca le entregó nada directamente a Nicolás. Todo fue a través de Máximo

Según la exesposa de Petro hijo, el dinero “negro” yacía en una caja fuerte dentro de la vivienda matrimonial y sería destinada para comprar una opulenta vivienda en Barranquilla valuada en 1600 millones.

“Yo tengo, de hecho, el chat donde él me lo dice… porque una vez mi carro se quedó sin batería, empezó a molestar y no prendía. Y él en el chat me dice: ‘Yo no voy a comprar otro carro, porque esa plata que está ahí la vamos a coger para comprar una casa’”, explicó a Semana.

image.png

Mientras tanto, el presidente Petro publicó en Twitter que estaba apenado y que cada uno debe “reflexionar sobre sus propios errores”:

“Han sido capturados por la Fiscalía mi hijo Nicolás y su exesposa Days. Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la República aseguro que la Fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley. A mi hijo le deseo suerte y fuerza. Que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores. Como afirmé ante el fiscal general no intervendré ni presionaré sus decisiones; que el derecho guie libremente el proceso”, fueron las palabras publicadas por el presidente colombiano”

En relación al arresto, Juan Fernando Petro, el hermano del presidente Gustavo Petro, quien está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación por presuntamente haber ofrecido la venta de cupos a narcos y delincuentes dentro de la “Paz Total”, apoyó a su sobrino.

“Independientemente de en qué términos se lleve a cabo el proceso, seguirá siendo mi sobrino, eso es inexorable, eso no se puede cambiar ni se quiere cambiar y le daremos todo nuestro apoyo pase lo que pase y suceda lo que suceda”, declaró el hermano de Petro en diálogo con Semana.

“Cuando salió la noticia por primera vez yo vine a Barranquilla, hablé con él, le di todo mi apoyo, la fuerza de la familia a través mío, independientemente de cómo sucedan las cosas y los errores o no que cometamos en la vida, la vida misma es estar sujetos a la posibilidad de cometer errores, e independientemente de eso es darle la fuerza y el apoyo y lo sigo pensando igual al día de hoy”, dijo Juan Fernando Petro.

