Colombia: Otro polémico "apoyo narco" a Gustavo Petro

El propio ex embajador en Venezuela Armando Benedetti, que pertenecía al círculo íntimo de Gustavo Perro que lo coronó en el poder, el 5 de junio en diálogo confesó los dineros de la campaña no fueron de “emprendedores” y no descartó el origen ilícito de la plata que ingresó para la campaña política que se hizo en la Costa Caribe, territorio donde sacó ventaja sobre su contrincante político Rodolfo Hernández.