Atracción en África y Filipinas por avión de ataque de Embraer

Estos contratos, incorporados a la cartera de pedidos del 4to. trimestre de 2024, contemplan la entrega de las aeronaves en 2026. Diseñados para misiones de interdicción aérea y apoyo aéreo cercano, los A-29 acumulan más de 290 pedidos y 570.000 horas de vuelo, incluidas 60.000 en combate.

Al respecto, el presidente y director ejecutivo de Embraer Defense & Security, Bosco da Costa Junior expresó: “Estamos encantados de anunciar nuevas ventas del A-29 Super Tucano, ya que consideramos que este avión es el modelo ideal para muchos países de todo el mundo”.

La versión colocada incluye equipamiento para interdicción aérea, apoyo aéreo táctico, patrulla marítima, ataque marítimo y otras operaciones de defensa territorial según InfoDefensa-com/

El Embraer EMB 314 Super Tucano o ALX o A-29 es un avión de combate a turbohélice diseñado para el ataque a tierra, apoyo aéreo cercano, contrainsurgencia y entrenamiento básico de pilotos. Desde junio de 1999, fue incorporado en forma progresiva por las fuerzas aéreas de Brasil, Colombia, Chile y Dominicana.

Embed - Why Special Forces Use the A-29 Super Tucano Fighter