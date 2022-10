Y contestó: Elon Musk chocó duro contra una fake news

image.png Ian Bremmer, reconocido politólogo que fue citado por Vice, medio estadounidense.

Sin embargo, según Musk, esta información no es fidedigna, por eso él se volcó a Twitter para responder al respecto:

“Hola @elonmusk esto es verdad?”, le preguntó un usuario que adjuntó la nota del medio estadounidense. “No, no es. Yo hablé con Putin solo una vez y fue hace 18 meses. El tema de charla fue el espacio”.

A esto Bremmer salió a hablar: “Elon Musk me dijo que había hablado con Putin y el Kremlin directamente acerca de Ucrania. También me dijo que eran las líneas rojas del Kremlin. Yo escribo newsletters de geopolítica hace 24 años. Y escribo honestamente sin miedo y favores, y esta información semanal no es diferente”.

musk tuit 1.png

Musk, lejos de quedarse callado, además le dio duro al analista: “Nadie debería confiar en Bremmer”.

Que un personaje así interfiera con las relaciones internacionales podría ser un violación a la ley de los Estados Unidos, más precisamente al Logan Act, artículo que explica que el país criminaliza las negociaciones no autorizadas de estadounidenses con gobiernos extranjeros que tengan una disputa con USA.

Es evidente el poderío de Musk, y aunque no se sabe la verdad de esta información, no sorprendería que el magnate tenga charlas constantes con figuras de tal envergadura, ya que así lo hace con muchos otros hace bastante tiempo.

