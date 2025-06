Viviana Canosa reapareció en El Trece y disparó contra los medios

Y continuó molesta: “Creo que tengo una vida tan hermosa, tan espiritual, tan llena de amor, de familia, de amigos buenos. Todo lo que digan de mí, sé que vende y que está bueno, pero no me toca nada de lo que digan. Sí me llama poderosamente la atención cómo disfrutan de si nos levantan o no. Le dije a mi papá: ‘No me voy a bajar nada, voy a ir el lunes’".