TyC Sports en crisis: La icónica dupla que pasa a Fox Sports

Montesano, es uno de las personas más respetadas y queridas en el medio y tomó masividad en sus relatos de partidos de vóley en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Si bien trabajó muchos años en TyC, aquella medalla de bronce de "Los Pi" y su dupla con Hugo Conte, trascendieron la pantalla y miles de personas que no eran aficionadas al deporte, lo empezaron a ver con mayor expectativa.

La despedida de Montesano tras la crisis

José Montesano anunció su salida de TyC Sports el pasado 25 de septiembre mediante un video en su cuenta de X.

Algunas de las cosas que expresó el periodista que estuvo 27 años en la pantalla de TyC son:

"He terminado un ciclo hermoso con TyC Sports y desde hoy ya no estaré en la pantalla, fue de común acuerdo. Tengo un combo de sensaciones, de sentimientos, de nostalgia, de emoción, de tristeza, pero también de sueños y de ilusiones, que finalmente es lo que vale. 27 años, con buenos momentos, con momentos no tan buenos, algunos feos. Un montón, la mitad de mi vida"

"Y agradecimiento, porque en 27 años dejo compañeras y compañeros, amigos, hermandades, y todos me dieron cosas brillantes y buenísimas para mi vida personal y profesional"

Cabe aclarar que en septiembre de este año, casi 80 empleados dejaron el canal de deportes, ya sea por despidos o retiros voluntarios, los cuales representaban un 20% de su planta.

