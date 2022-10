Rupert Murdoch busca fusionar News Corporation y Fox

Ante el caso de una fusión, la familia Murdoch todavía seguiría controlando un 40% del capital de dicha empresa fusionada, por lo que no saldrían tan beneficiados de este nexo.

¿Qué activos están en juego?

News Corporation cuenta con la empresa Dow Jones (editora de The Wall Street Journal), News UK (editora de The Sun y The Times), News Corp Australia, REA Group (operador de realestate.com.au), Realtor.com y la editorial Harper Collins.

image.png La central de Fox news, uno de los activos mas importantes de Fox Corporations.

Fox Corporation, por su lado, cuenta con los diversos canales de televisión y el servicio online Tubi. El activo más importante es el canal de noticias Fox News, el cual tanta polémica ha generado con sus bajadas de línea conservadoras y sus tantas controversias junto a Donald Trump, republicano al que supo bancar en el pasado Murdoch.

Veremos si esta fusión se lleva a cabo, movimiento que podría cambiar el mapa de los principales medios de comunicación.

