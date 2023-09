image.png El escueto comunicado de la FM Rock & Pop luego de que trascendiera el caso.

La ex mujer de Cerviño estaba como invitada en el ciclo conducido por Fabián Doman y reaccionó:

Cuando veo esto pienso en que después la gente pregunta por qué se denuncia. Cuando vos denunciás y tenés a un abogado especializado en el tema, todas las cosas probadas, cámara Gesell probada, ¿y tengo que estar leyendo esto? ¿Después cómo la gente se va a animar a denunciar? Cuando veo esto pienso en que después la gente pregunta por qué se denuncia. Cuando vos denunciás y tenés a un abogado especializado en el tema, todas las cosas probadas, cámara Gesell probada, ¿y tengo que estar leyendo esto? ¿Después cómo la gente se va a animar a denunciar?

La ex pareja de Cerviño dio detalles en LAM

García se apersonó en el ciclo de Ángel de Brito y realizó un relato sobre la violencia que habría sufrido por parte de su ex y los abusos sexuales que este habría ejercido sobre el hijo que tienen en común. "Los ataques violentos comenzaron cuando yo empecé a notar comportamientos extraños en el nene, en ese momento tenía tres y yo empecé a investigar", introdujo.

"Lo llevé a un psicóloga, a una psicopedagoga, y él se oponía de forma violenta para que no llegue a descubrir", agregó García.

DENUNCIARON al “POLLO” CERVIÑO por ABUSAR DE SU HIJO

De igual manera, destacó las señales que le indicaron que su hijo no se encontraba bien: "Empezó a estar muy triste, a dejar de jugar, cantaba canciones con contenido extraño, rompía sus juguetes, no sé, cosas que una mamá detecta como que el brillo en la mirada era otro. Como no tenía lesiones de abuso, son cosas muy imperceptibles pero que te vas dando cuenta".

Yo lo llevaba a distintos terapeutas para ver que estaba sucediendo, pero no podía avanzar con los tratamientos porque el padre se oponía. Me decía que eran cosas que inventaba yo, que estaba loca, y me amenazaba. Me golpeaba, me ha encerrado y un montón de cosas muy terribles Yo lo llevaba a distintos terapeutas para ver que estaba sucediendo, pero no podía avanzar con los tratamientos porque el padre se oponía. Me decía que eran cosas que inventaba yo, que estaba loca, y me amenazaba. Me golpeaba, me ha encerrado y un montón de cosas muy terribles

Durante la pandemia, García pudo presenciar conductas violentas de su ex hacia el niño: "En cuarentena ahí si fue agresivo con el nene, y ahí tuvimos que huir de nuestro hogar. Perdimos todo. Él tenía muchos ataques de abstinencia, muy fuertes".

image.png La denuncia presentada por García en la Justicia de Quilmes.

"Un día en un ataque de esos ahorcó al nene bajo la ducha. Yo se lo pude sacar, el es un hombre fuerte y muy corpulento, pero pude abrir el baño, sacárselo y nos fuimos. Me fui a la casa de mi mamá con lo puesto y pusimos una perimetral, entonces ahí pude avanzar mejor con tratamientos psicológicos y tuve un diagnóstico y confirmación de que era una abuso", manifestó

"Yo no sabía qué pasaba, me daba cuenta que era algo raro, pero no sospechaba. No me podía imaginar, en un momento pensé que era del colegio, aparte yo trabajo muchas horas, y él quedaba en el colegio o con el padre. Después yo me enteré por lo que declaró el nene en la cámara Gesell, que él me dopaba a la noche como para que me duerma y poder quedarse con el nene libre", comentó.

En está línea, García sostuvo que Cerviño la adormecía para poder quedarse a solas con su hijo por las noches: "Las veces que él me dopaba, a veces era para poder sacarlo de la casa y llevarlo al hogar de otra persona".

