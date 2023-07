Roberto Navarro pidió que saquen del aire a Eduardo Feinmann

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Flanacionmas%2Fstatus%2F1559525803574136833%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1559525803574136833%7Ctwgr%5Eb48447b8a5242fc22d96b538b716388bac0710b5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Faburren-roberto-navarro-y-ln-relanzan-la-grieta-mediatica-n542154&partner=&hide_thread=false Roberto Navarro amenazó a periodistas de LN+ en su programa de radio.



@majulluis repasó las declaraciones en #830AM pic.twitter.com/WoZtylfuSe — La Nación Más (@lanacionmas) August 16, 2022

"Eso está haciendo Feinmann en este momento. Me parece gravísimo, me parece que debería tener un repudio generalizado, porque después no volvés. Es muy grave", remarcó Navarro.

Acto seguido, el conductor recordó sus palabras de agosto del año pasado, por las que terminó siendo criticado por periodistas y referentes de la oposición:

Cuando yo dije que Feinmann estaba generando odio y que eso iba a terminar en una tragedia, que iba a terminar a los tiros, yo todavía estoy dando vueltas por Tribunales. Dos semanas después, la intentaron matar a Cristina Cuando yo dije que Feinmann estaba generando odio y que eso iba a terminar en una tragedia, que iba a terminar a los tiros, yo todavía estoy dando vueltas por Tribunales. Dos semanas después, la intentaron matar a Cristina

"Vuelvo a llamar la atención, vuelvo a denunciar, no me importa que me impute de nuevo, porque uno tiene que estar a la altura de la historia. Vuelvo a decir que eso es muy peligroso. Lo que está haciendo LN+ es muy peligroso, pone en peligro la vida de la gente, porque cualquiera va a pensar que no importa matar a un kirchnerista", concluyó.

--------

