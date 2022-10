Roberto Navarro destruyó a Viale: "El lechoso pide milicos"

Ah, ya lo sabía el lechoso. 'Por eso te pregunté, es como arreglamos'. Y no le dice 'No, pero cómo vas a hacer eso, con la historia que tenemos' Ah, ya lo sabía el lechoso. 'Por eso te pregunté, es como arreglamos'. Y no le dice 'No, pero cómo vas a hacer eso, con la historia que tenemos'