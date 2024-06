Revés para Roberto Navarro: Reabrió la causa que le inició Eduardo Feinamnn

En este marco, Mahiques se expidió y sostuvo que "no puede haber libertad de expresión subalternada a las pulsiones partisanas o la voluntad de dominar, denigrar, inferiorizar, cancelar, perseguir, vulnerabilizar, o percutir situaciones de odio, violencia o descalificación injustificada".

La defensa de Roberto Navarro

En diálogo con Clarín, Navarro planteó que es importante "escuchar todo el pase de ese día" para "ver el contexto en que se dijeron las cosas. Advertí que los discursos de odio iban a terminar en violencia y así fue: dos semanas después atentaron contra Cristina (Kirchner)".

"Era la época de los escraches de Revolución Federal. Algunos medios los repetían y los aprobaban. Dije que el Estado tenía que hacer algo. Que era peligroso incluso para los periodistas que tenían estas prácticas. Me denuncian por cosas que dije en el ejercicio de mi profesión", aseguró el ex C5N.

Consultado sobre la reapertura de la denuncia, Navarro sostuvo:

No puedo dejar de pensar que tiene que ver con la denuncia que hicimos sobre la comida que estaban dejando pudrir en los galpones. Fue el peor momento para Milei. Creo que el gobierno opera sobre la Justicia No puedo dejar de pensar que tiene que ver con la denuncia que hicimos sobre la comida que estaban dejando pudrir en los galpones. Fue el peor momento para Milei. Creo que el gobierno opera sobre la Justicia

Y destacó que le "llama mucho la atención, porque Eduardo (Feinmann) y yo solemos chatear sobre actualidad política y nunca sale el tema".

Nuevo round de Eduardo Feinmann y Jonatan Viale

Eduardo Feinmann se refirió a la denuncia radicada por Sandra Pettovello quien aseguró que un grupo de personas habían intentado ingresar a su domicilio en un barrio semi cerrado.

Sin embargo, las investigaciones de la fiscalía distaron mucho de esa realidad.

“Ayer un periodista oficialista, en otro canal en una suerte de casi un 678 del Gobierno diciendo: entraron en la casa de Pettovello. Pero: ¿entrar en la casa que significa?, abrieron la puerta, la rompieron, entraron al living a la habitación. No ocurrió nada de eso”.

Eduardo Feinmann continuó con su descripción de lo ocurrido:

“La Fiscalía dijo que ¡unos perros ladraban! A mí me suena a pura victimización, me da vergüenza haberme solidarizado con la nada misma. Me da vergüenza haberme solidarizado con la victimización de esta señora Pettovello”.

