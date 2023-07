La foto en cuestión fue tomada durante una reunión que la Vicepresidenta tuvo a finales del 2021 con periodistas y artistas kirchneristas, de la cual el periodista deportivo participó.

image.png CFK junto a los artistas y periodistas que la acompañaron en aquella reunión.

"La verdad es que relaté muy pocos partidos y muy chiquititos, así que esa valoración sobre mí no sé si era tal. Después de ahí, primero me corren y después me echan. Es muy simple, como en todos lados: te llaman a una reunión. Primero no me contaron como periodista dentro del programa y después me sacaron de la mesa", concluyó Ladaga.

Al día siguiente, a través del canal La Verdad San Telmo Ladaga volvió a referirse a lo sucedido y ahondó en sus declaraciones.

"Esto no es fácil para mí. Si bien yo siempre maneje de una manera, soy un vago de pueblo que me enseñaron a transitar a vida de una forma, lo más digna posible. Nunca fui una persona que me callé , tampoco he sido un contestario, pero sí he transitado la carera, mi profesión y este oficio sin callarme absolutamente nada", sostuvo.

A mí me pasaron la factura porque me revelé en el sistema y a mi me rajaron por mi ideología política, que yo no esta empresa jamás la manifesté, nunca. Y teniendo derecho a tenerla Y mis redes sociales, que he manifestado con una foto, son mías A mí me pasaron la factura porque me revelé en el sistema y a mi me rajaron por mi ideología política, que yo no esta empresa jamás la manifesté, nunca. Y teniendo derecho a tenerla Y mis redes sociales, que he manifestado con una foto, son mías

"MI VERDAD COMO BANDERA" // PABLO LADAGA

La campaña anti Riquelme

Más allá de lo anteriormente mencionado, las declaraciones que mayor trascendencia tomaron tras la participación de Ladaga en el programa de Azzaro y Ducatenzeiler fueron las relacionadas con la presunta campaña que desde el entorno de Mauricio Macri están llevando a cabo contra la dirigencia a la que pertenece el Vicepresidente del Xeneize.

La gente no es boluda, pero acá hay otra cosa. Acá hay un poder que está de un lado, de un sector determinado: el PRO quiere recuperar Boca. Eso el poder no te lo perdona. Y a Riquelme lo sostiene el amor de la gente. Un negrito de Don Torcuato los sacó del poder. Que Riquelme haya sacado al macrismo de Boca tiene un costo La gente no es boluda, pero acá hay otra cosa. Acá hay un poder que está de un lado, de un sector determinado: el PRO quiere recuperar Boca. Eso el poder no te lo perdona. Y a Riquelme lo sostiene el amor de la gente. Un negrito de Don Torcuato los sacó del poder. Que Riquelme haya sacado al macrismo de Boca tiene un costo

Nuevamente, Ladaga desarrolló esta afirmación a través del video que subió La Verdad San Telmo en la jornada de ayer. "No hay ninguna duda, por lo menos para mí, que los programas se preparan para ser anti Boca. Hace dos días que a Boca lo están matando y liquidando, y Boca ganó el partido. Pero se le cuestiona y se le debate absolutamente todo", dijo.

image.png Macri participaría en la fórmula que encabezará Andrés Ibarra en las elecciones que habrá en Boca a fin de año.

Además, brindó como ejemplo el modo en que varios medios informaron acerca del regreso de Jorman Campuzano a Boca tras cumplir un préstamo en el club turco Giresunspor. "Adrede y a propósito y conociendo la cocina, te presentan como que el primer refuerzo de Boca es Campuzano, sabiendo que al hincha de Boca esto lo va a incomodar", dijo.

"Tiene un fundamento, que es enojar permanente al hincha con la dirigencia", concluyó Ladaga.

