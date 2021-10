Marcela Pagano volvió a A24 y habló del dólar: "Me da risa"

La ex periodista de TN, apareció por última vez el jueves 16 de septiembre, donde compartió el espacio de América Noticias con los conductores Rolando Graña y Soledad Larghi. Días después, Marcela Pagano dio a conocer que había contraído coronavirus a través de Twitter: "Hoy me hisopé y di positivo. Hubo un síntoma que me llamó la atención y quería sacarme la duda. Perdí parte del gusto y el olfato, la sintomatología que tengo hasta ahora es leve, espero que así siga. Me voy a guardar unos días".