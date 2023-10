La inevitable revancha de Shireen Abu Akleh

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdescifraguerra%2Fstatus%2F1710946280405389412&partner=&hide_thread=false The Jerusalem Post publica que otros 15 israelíes han muerto esta mañana en una incursión de las facciones armadas gazatíes en las cercanías de Ashkelon. pic.twitter.com/ll2KlQlJFC — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) October 8, 2023

Los regímenes árabes que normalizaron las relaciones con Israel y se están asociando con el gobierno de Netanyahu parecen más tontos con cada hora que pasa.

Desesperado por revertir su fracaso personal y mantener su frágil coalición, Netanyahu seguramente reaccionará exageradamente y en el proceso alejará a más de sus nuevos y potenciales socios regionales.

Cualquiera que sea el rumbo que tome, el legado de Netanyahu se verá empañado por el fracaso. Bien podría llevarse consigo a su homólogo palestino, el octogenario Mahmoud Abbas, al desagüe de la historia.

Abbas también está fracasando políticamente al tratar de mantener la línea entre condenar la ocupación israelí y coordinar la seguridad con ella. Semejante acto de equilibrio ya no es sostenible.

Pero el cambio que se avecina va más allá de las personalidades; se trata de los dos pueblos en su conjunto, y de si quieren vivir en paz o morir luchando. El tiempo y el espacio para cualquier cosa intermedia han pasado.

Los palestinos han dejado claro hoy que preferirían luchar de pie por la justicia y la libertad que morir de rodillas en humillación. Ya es hora de que los israelíes presten atención a las lecciones de la historia."

En Gaza

Aquí el relato desde Gaza del corresponsal de Al Jazeera, Mohammed Rafik Mhawesh:

"Nuestra pacífica mañana en Gaza se vio abruptamente destrozada por implacables ráfagas de fuego y atronadoras explosiones, que envolvieron a más de 2,3 millones de residentes en una nube de angustia y desconcierto.

A medida que el sonido de los aviones de combate sobrevolando se hacía más fuerte , mi ansiosa familia y yo buscamos refugio, acurrucados en una habitación con poca luz, esperando (tal vez tontamente) que fuera el lugar más seguro de nuestra casa.

A mi lado, mi esposa, con los ojos muy abiertos y temblorosa, se agarraba a mi costado mientras bajábamos las escaleras hacia la habitación. Nos aseguró repetidamente que estábamos a salvo, pero el temblor en su voz delataba la ansiedad que la dominaba.

Incluso mientras intentaba transmitir una sensación de esperanza, no podía ignorar el miedo grabado en los rostros de mi familia y la vulnerabilidad tangible que flotaba en el aire. Mi madre, una mujer cuyas arrugas eran testigos de toda una vida de batallas con Israel, se aferró a mi hijo de 2 años, su único nieto, intentando protegerlo del rugido ensordecedor del exterior. Sus palabras de consuelo susurradas fueron un suave esfuerzo por ahogar el ruido de los F-16 sobrevolando sus cabezas.

En esa sala nos reunimos todos: mis padres, mi esposa, mi hijo y mi hermana. Nuestras voces, alguna vez llenas de risas matutinas y curiosidad, ahora hablaban en voz baja con lágrimas reprimidas y oraciones silenciosas.

Más allá de nuestro refugio, la noticia trajo imágenes inquietantes de destrucción, con edificios residenciales desmoronándose como ruinas antiguas y nubes de polvo y humo que asfixiaban el aire. Cada explosión provocaba temblores en el suelo debajo de nosotros, mientras que los gritos de la gente en las calles y el rugido de los aviones de combate amplificaban nuestra preocupación colectiva.

Según Israel:

+400 muertos

+2400 heridos



Según Gaza:

+313 muertos

En ese momento surrealista, me aferré a la creencia de que mi voz no solo era mi salvavidas, sino también una conexión con el mundo que a menudo había hecho oídos sordos a nuestra lucha. Como periodista y escritor que sobrevivió milagrosamente a 5 guerras destructivas con Israel, sé que mi voz es un vínculo con un mundo que puede, al menos, ayudar a amplificar nuestros llamados a la seguridad.

A lo largo del día, cada 2 horas, intercambiábamos llamadas telefónicas y contactábamos a nuestros seres queridos en toda la ciudad. Los vecinos se controlaban unos a otros e incluso desconocidos compartían palabras de solidaridad y aliento. Mientras escribo esto, sigo manteniéndome fuerte, aunque por dentro estoy profundamente preocupado de que podamos ser un objetivo en cualquier momento. En cualquier momento.

Pero detrás de esta muestra de valentía, después de soportar un día de enfrentamientos implacables, no podemos negar el costo del agotamiento psicológico que se ha apoderado de ellos. El miedo aún persiste en los ojos de quienes han presenciado las primeras horas del conflicto y los ecos de explosiones acechan nuestros corazones.

Cada momento es ahora una batalla contra el dolor y el peso de la incertidumbre nos presiona fuertemente.

Sin embargo, en Gaza, la unidad y la resiliencia se han convertido en el único consuelo del pueblo. En medio del miedo y la destrucción, voces de esperanza y determinación susurraron a medida que avanzaba la noche. Es un testimonio del espíritu inquebrantable de los palestinos, que están unidos en todos los territorios ocupados, unidos contra los ataques de los ocupantes."

