Ataque de Hamas en Simjat Torá/Sheiminí Artzeret

Sucot, junto a las de Pésaj y Shavuot, es considerada una de las festividades más importantes del judaísmo, en las que se acostumbraba —en la época del templo de Jerusalén— realizar 1 de las 3 peregrinaciones al templo, quedando prácticamente vacío todo el reino de Israel.

Es una festividad de origen bíblico que recuerda las vicisitudes del Israel durante su deambular 40 años por el desierto al salir de Egipto, consecuencia de desconfiar del poder de Jehová estando a las puertas de Cananán. Fue un perìodo de precariedad simbolizada por el precepto de morar en una cabaña provisoria o 'sucá'.

Significado ortodoxo

Shemini Atzeret se celebra el 22do. día del mes hebreo de Tishréi, día en que termina la fiesta de Sucot. Pero enseguida comienza la fiesta de Simjat Torá. A menudo se refieren a esta fiesta equivocadamente como el 8vo. día de la Fiesta de Sucot.

Shemini Atzeret (en hebreo es "el 8vo. (día) de la Asamblea") es un día festivo adicional para celebrar la alegría de vivir y dar las gracias a HaShem. No tiene ningún mandamiento especial excepto el de celebrar la festividad y estar alegres.

En Israel este día se combina con Simjat Torá y se celebra el terminar la lectura de la Torá (son 5 libros que escribió Moisés y también se llaman Pentateuco, aunque muchos, en un sentido más amplio, lo consideran sinónimo del Antiguo Testamento, la mitad de la Biblia) y también el comienzo de la lectura de la Torá.

No está permitido hacer ningún tipo de trabajo durante este día, ya que es considerado como un día festivo (Yom Tov).

Sheminí Atzeret es la única festividad instituida por la Torá que no tiene una mitzvá particular que la distinga: en Yom Kipur se ayuna, en Rosh Hashaná escuchan el shofar, en Shavuot estudian la Torá, en Pesaj comen matzá; pero en Sheminí Atzeret no hay nada especial ue lo distinga porque es un día dedicado a la relación personal con Dios.

Otra de las características que diferenciaba a Sheminí Atzeret de Sucot durante las épocas del 1er. Templo (destruido por Nabucodonosor, quien llevó cautivo a Babilonia a gran parte de los judíos, tal como lo había advertido una y otra vez Jeremías y no fue escuchado) era la cantidad de sacrificios que se realizaban en cada día. Durante la semana de Sucot, se realizaban 70 sacrificios por las 70 naciones del mundo. Sin embargo, en Sheminí Atzeret se realizaba 1 sólo sacrificio que era por el pueblo de Israel.

En Sucot aprenden a amar a Dios con lo esencial; en la intemperie, a través de la naturaleza y a través del disfrute de las frutas. Sheminí Atzeret es aprender a amarlo en la cercanía de su Presencia que nos rodea.

Se realizan todas las acciones relacionadas con el festejo de un día sagrado. Se realiza kidush (la santificación del día con vino) en la noche y en la mañana; se realizan 2 comidas festivas y uno se abstiene de los 39 trabajos prohibidos durante cualquier día sagrado.

¿Qué se celebra en Simjat Tora?

Los sabios del Talmud dividieron la Torá en 54 porciones particulares para que a lo largo de un año cada semana se leyera y estudiara una porción distinta. Escogieron la fecha de Sheminí Atzeret para empezar y concluir la lectura. Simjat Torá es el festejo que se hace al haber concluido e iniciado un ciclo de lecturas nuevo.

Particularmente se hace lo que se conoce como hacafot, que son bailes circulares alrededor de la bimá (la mesa donde se coloca la Torá mientras se lee). Se recitan ciertos versos particulares con cada circuito que se concreta, se cantan todo tipo de canciones y cada integrante tiene la oportunidad de cargar un sefer (rollo) de Torá al dar la vuelta. También se leen públicamente la primer porción de la Torá y la última; se reparte el honor de leer a todo el que quiera participar.