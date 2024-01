Jonatan Viale recluta a una ex panelista de Diego Sehinkman

Va a hacer un programa que va a tener pase de entrada, pase de salida y nos obliga a comprimirnos. Acá viene algo que no es grato de contar, que es que nos obliga a comprimirnos también en el staff por una cuestión de economía de tiempo, básicamente para no frustrarnos. El desarrollo de la palabra implica eso, un desarrollo. Si no, nos manejaríamos en términos de pequeños espasmos o telegramas Va a hacer un programa que va a tener pase de entrada, pase de salida y nos obliga a comprimirnos. Acá viene algo que no es grato de contar, que es que nos obliga a comprimirnos también en el staff por una cuestión de economía de tiempo, básicamente para no frustrarnos. El desarrollo de la palabra implica eso, un desarrollo. Si no, nos manejaríamos en términos de pequeños espasmos o telegramas