Ex Grupo Clarín liquidó a TN/El Trece: "Caótico y sin rumbo"

El emotivo video con el que Telenoche despidió al Rifle Varela

"Todos me ven como un visionario, me dicen 'la viste, la viste'. Y no fue así. Cuando yo me fui la situación no era tan caótica como es hoy", introdujo Varela. En aquel momento, el periodista indicó que su decisión de desvincularse del canal provenía de una sensación de fin de ciclo.