Escándalo entre la TV Pública, Clarín y Cerruti por su libro

En efecto, Gabriela Cerruti comentó: "Varias veces con la guionista Liliana Escliar, contándole lo que veía de este fenómeno y así se escribió la serie (en la TV Pública), que no es sobre mi libro, sino sobre el fenómeno social de la revolución de las viejas, en los cuales yo no tengo derechos, ni figuro ni nada. Pero a Clarín le encanta hacer un mundo de cosas que no lo son".

Qué más dice la nota del Diario Clarín

"El primer contrato fue firmado a mediados del año pasado, cuando Cerruti era diputada del Frente de Todos y presidenta de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Comunicaciones y la Digitalización. Una de las funciones de esa Comisión del Congreso Nacional es 'velar por el cumplimiento de las disposiciones referidas a RTA', uno de cuyos objetivos es 'respetar y promover el pluralismo político', según figura en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual".

"Esto significa que la TV Pública iba a realizar una serie de ficción basada en el último libro de la diputada que presidía la Comisión que debía controlar el funcionamiento de la empresa que maneja la TV Pública. Y el nombre tentativo de la serie de ficción era el mismo que el del libro de Cerruti".

"Pero además, el segundo contrato firmado por la presidenta de esa empresa, Rosario Lufrano, y la guionista de la serie de ficción Liliana Escliar, fue rubricado el 5 de noviembre de 2021, pocos días después de que Cerruti fuera designada como portavoz presidencial por Alberto Fernández, el 14 de octubre".

"Esos contratos se inscriben 'en lo que en su momento fue el plan de desarrollo de esa ficción. Contratamos a la guionista para que escriba los guiones que nos permitirían hacer el presupuesto. Esos guiones quedan en el patrimonio de la TV Pública', dijo este miércoles a Clarín Claudio Martínez, director ejecutivo de la TV Pública".

