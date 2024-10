Error monumental de la BBC arruina entrevista a Boris Johnson

image.png Laura Kuenssberg metió la pata y cancelada la entrevsita con el ex premier.

Según The Guardian, otros locutores y podcasters se han ofrecido a realizar la entrevista en lugar de Kuenssberg en medio de peticiones para que la BBC utilice a otro periodista. Entre los voluntarios figuran el ex editor político de Sky Adam Boulton , el ex director de comunicaciones de Tony Blair Alastair Campbell y los presentadores de Channel 4 News Cathy Newman y Krishnan Guru-Murthy. Los principales corresponsales políticos suelen ser acusados en las redes sociales de favorecer a un partido sobre el otro.

Boris Johnson polémico

Johnson le debe muchas respuestas a los británicos tras su numerosos escándalos y la BBC arruinó una oportunidad única y le ha privado de respuestas importantes a la ciudadanía en un momento clave.

Johnson probablemente habría enfrentado preguntas sobre la prórroga del parlamento durante el proceso del Brexit, su errática gestión de la pandemia de Covid-19 y su renuncia como diputado en junio de 2023 después de que un comité parlamentario descubriera que engañó a la Cámara de los Comunes sobre las acusaciones de fiestas de confinamiento en Downing Street.como el “Partygate”, que aceleró su renuncia.

Johnson dijo que el comité era “un tribunal falso" que había orquestado un "golpe político" y una "caza de brujas".

image.png Boris Johnson en una fiesta en plena pandemia.

Muchos analistas políticos vieron esta “humillación pública” como la muerte política de Boris Johnson. Sin embargo, él ahora les replica con sus memorias “Unleashed” que, además de una mirada íntima de su mandato, proporciona numerosas revelaciones, incluidas la causa de la muerte de la difunta reina Isabel II -rompiendo el misterio y la discreción del secreto de estado británico más importante: la salud y sus conversaciones con la reina- y su creencia el presidente francés, Emmanuel Macron, estaba tratando de darle al Reino Unido una “paliza de castigo” por abandonar la UE.

