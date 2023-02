El morbo daña: Esteban Trebucq y Mauro Szeta se disculparon

Pedido de disculpas a estos padres, porque yo al publicar en mis redes sociales afirmé, lo que era una etapa incipiente del caso, lo afirmé como que era concluyente. Esa es mi responsabilidad, la enseñanza de que los procesos penales, me lo digo, son largos, no son concluyentes, y este matrimonio es inocente, lo están diciendo no solamente ellos, sino los informes médicos Pedido de disculpas a estos padres, porque yo al publicar en mis redes sociales afirmé, lo que era una etapa incipiente del caso, lo afirmé como que era concluyente. Esa es mi responsabilidad, la enseñanza de que los procesos penales, me lo digo, son largos, no son concluyentes, y este matrimonio es inocente, lo están diciendo no solamente ellos, sino los informes médicos