El Grupo Clarín cierra la grieta y Jorge Lanata improvisa

Y agregó: "Los resultados están a la vista. Entonces, si vamos a seguir por ese mismo camino, profundizando esas antinomias, no te quepa duda que el resultado va a ser el mismo".

TARICO FAKE NEWS: "MIGUEL ÁNGEL PICHETTO" en "Sólo una vuelta más"

Durante esa misma emisión el debate volvió a plantearse, aunque esta vez con un tono más relajado. Durante la imitación de Miguel Ángel Pichetto que realizaba el humorista Ariel Tarico, el conductor, como parte de la dinámica, le preguntó al personaje su opinión respecto a la visión de Larreta.

"Me parece que está pensando a futuro en construir consensos, yo eso se lo valoro de su parte. Pero el pobrismo que llega desde Roma nos quiere hacer creer que soberanía es Juan Grabois. Yo no tengo por qué abrazarme con ese muchacho", respondió "Pichetto", disparando contra el Papa Francisco y haciendo estallar de risa al panel.

Un nuevo Lanata

Uno de los giros más interesantes fue, como se mencionó anteriormente, el de Lanata. No está de más recordar que desde su ciclo periodístico de El Trece, PPT, el periodista y conductor tuvo un rol clave en lo que fue la gestación de anti kirchnerismo más duro, lo cual culminó con la victoria de Mauricio Macri en 2015.

Cómo olvidar las galas de los Martín Fierro, cuando Periodismo para todos se quedó con el premio al "Mejor programa periodístico", en las que un desafiante Lanata no titubeó a la hora de apuntar contra sus detractores (en 2016 los llamó llamó "imbéciles") e indicó que la grieta ya era cultural, por lo que difícilmente pudiera cerrarse a futuro.

Ahora bien, en pos de lucir una imagen alejada de ese espíritu opositor acérrimo que lo caracterizó por mucho tiempo, ya el pasado viernes 17 de febrero Lanata publicó un artículo de opinión para Clarín titulado como El "operativo clamorcito" para Sergio Massa, la premonición de Rodríguez Larreta.

Programa periodistico en TV: Periodismo para todos - Martin Fierro 2013

En dicha nota, el fundador de Página12 mostró una faceta diferente a la que gran parte del público estaba acostumbrado, más cercana a la moderación y al centrismo, abocándose a la agenda no sólo opositora sino también oficialista.

En esta misma línea se mostró el viernes (24/2) durante su programa Lanata sin filtro de Radio Mitre, cuando el debate respecto a las intenciones de Rodríguez Larreta de terminar con la grieta volvió a plantearse en la mesa.

A diferencia de algunos de sus panelistas, que sostuvieron la imposibilidad de que la polarización pueda zanjarse o incluso que es necesario conservarla para diferenciarse, el conductor sostuvo que "no es justo definir al peronismo como antirrepublicano y antidemocrático", más allá de sus intenciones de controlar la Corte o "apretar jueces".

Más tarde, retomó la palabra y se expresó en línea con la propuesta del Jefe de Gobierno: "Yo entiendo que sea Larreta o quien sea, no por Larreta en particular. Cualquier persona que quiera ser Presidente de la Argentina tiene que hacer algo con la grieta. Porque de otra manera no va a poder gobernar".

Jorge Lanata y el fuerte debate sobre el cierre de la grieta: "No se puede vivir así"

Y agregó: "Desde ese punto de vista la propuesta es muy disruptiva, la propuesta de Larreta, pero también creo que mucha gente cree eso. Creo que la gente (...) está cansada, está cansada de que todos se puteen. Y entonces tengo al sensación que todos dicen: 'Bueno, loco, vamos a laburar y dejémonos de joder. Tiremos todos para un mismo lugar'".

Yo sé que esto es difícil y también sé que estamos hablando dos idiomas distintos Que el kirchnerismo habla un idioma con el que nosotros no estamos de acuerdo, que es extemporáneo, que es de los setenta, que no funcionó en ningún lado. Pero bueno, ahí están. ¿Son el 70% del electorado? Bueno, algo hay que hacer con ellos Yo sé que esto es difícil y también sé que estamos hablando dos idiomas distintos Que el kirchnerismo habla un idioma con el que nosotros no estamos de acuerdo, que es extemporáneo, que es de los setenta, que no funcionó en ningún lado. Pero bueno, ahí están. ¿Son el 70% del electorado? Bueno, algo hay que hacer con ellos

"Yo sé que hubo cuarenta millones de negocios y los hemos denunciado. Ahora, yo no estoy en condiciones de decir 'Todo kirchnerista es corrupto' porque sería un idiota si dijera eso. Porque seguro hay un montón de kirchneristas que son kirchneristas de buena fe y creen que lo que ellos piensan es lo mejor que se puede hacer con la Argentina", cerró Lanata.

Lo que se viene en los medios

Todo lo relatado responde a una nueva corriente que se está propagando en la clase dirigente y que termina por afectar a las industrias de medios. Sucede que Rodríguez Larreta no es el primero ni el último de los aspirantes a la presidencia que se ha pronunciado en contra de la grieta y que promete terminarla.

Por el contrario, se suma a una lista que ya está conformada por nombres tales como Sergio Massa, Daniel Scioli, Gerardo Morales, Facundo Manes, Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey, entre otros.

Es debido a esto que los llamados halcones, aquellos que que ofrecen propuestas más extremistas o que adoptan posturas más duras, están quedando descolocados. Ejemplos de estos son Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Javier Milei o Patricia Bullrich.

Los medios, los periodistas y los principales referentes de las principales coaliciones están inclinándose por la moderación y esto terminaría con el impacto mediático que generan dichos halcones en portales, radio y canales de televisión. Y lo que es peor, los empresarios que financian campañas también se subieron al mismo barco.

