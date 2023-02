Por Alberto, Gustavo Sylvestre ya votó: Daniel Scioli 2023

"Los argentinos eligieron a Macri y se equivocaron. Se equivocaron y feo los que votaron por Macri, porque todo lo que Scioli señaló se cumplió", espetó.

image.png Alberto Fernández y su entorno impulsan a Scioli y buscan bajar a Sergio Massa.

"La lealtad política de Scioli (...) No he escuchado de Scioli quejarse una vez en público de algún dirigente político de su partido. Nunca lo escuchaste a Scioli hablar mal de un dirigente político de su partido. Menos hablar mal de la Argentina", destacó también el periodista, quien en varias oportunidades hizo referencia al poco apoyo que tuvo de su frente en 2015.

La verdad que yo creo que hoy Scioli es un muy buen candidato para el Frente de Todos La verdad que yo creo que hoy Scioli es un muy buen candidato para el Frente de Todos

Por otro lado, Sylvestre hizo referencia a las recientes declaraciones del precandidato de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, quien retornó a su línea dialoguista y destacó la importancia de los consensos. En esta línea, el periodista del Grupo Indalo sostuvo que Scioli fue el primer "anti Grieta".

"Siempre se ha acusado a Scioli de querer quedar bien con todos. No, esa es su forma. Es necesario para este presente y el futuro de la Argentina recuperar diálogos perdidos, consensos mínimos. Hay que pensar en la República Argentina, dejar de pensar en nombres personales, nombres propios, para pensar en grande en la República Argentina", manifestó Sylvestre.

image.png Sylvestre siempre se ha mantenido fiel a Fernández en la interna del Frente de Todos.

"Scioli es un hombre que no se detiene un minuto a mirar el pasado, eso es lo importante. No tiene rencores personales, es un tipo que lo que pasó en 2015 cuando muchos de su propio espacio no lo acompañaban, lo superó", insistió el conductor de Mañana Sylvestre.

Es un hombre que permanentemente mira el presente y el futuro con un optimismo que todos los argentinos deberíamos tener para con nuestro país. Es un hombre positivo en todos los aspectos. Se necesita también de este tipo de personas para llegar con conocimiento, con preparación, a la Presidencia de la Nación Es un hombre que permanentemente mira el presente y el futuro con un optimismo que todos los argentinos deberíamos tener para con nuestro país. Es un hombre positivo en todos los aspectos. Se necesita también de este tipo de personas para llegar con conocimiento, con preparación, a la Presidencia de la Nación

"Me parece que hay que anotar. Es un hombre que puede lograr consensos, ampliar, que llega, que no achica escenarios electorales y que hay que tener en cuenta", cerró Sylvestre.

