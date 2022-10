Dan marcha atrás: Peligra la fusión de News Corporation y Fox

image.png A la izquierda Rupert y a la derecha Lachlan Murdoch.

Sin embargo, esta fusión no parece convencer a los inversores de News Corporation, así lo contó en el día de hoy (19/10) The Financial Times. Según fuentes cercanas a los accionistas de la compañía, no creen que este nexo le sea favorable a News Corp, por lo que votarían en contra de la propuesta.