Cristina Pérez adelantó cómo será su nuevo ciclo en Telefe

"No es que otras esposas de funcionarios dejaron de trabajar. Hay muchas mujeres de exfuncionarios que eran periodistas y siguieron trabajando. El tema acá es la normativa de la empresa de Telefe, Paramount+. Si yo trabajara en otro canal, no pasaba nada", concluyó la periodista respecto a su acuerdo con la señal de no continuar al frente del noticiero.

Cristina Pérez le respondió a Pablo Duggan

La periodista fue consultada por el cronista de LAM, Alejandro Castelo, sobre el tema y no dudó en apuntar sutilmente hacia el profesionalismo de su par de C5N, quien fue uno de los primeros en cuestionarla por su aparición en la TV Pública:

Perdió una oportunidad para quedarse callado. Yo no tengo relación con él pero me podría haber preguntado. Yo hice una colaboración ad honorem sin ganar un peso porque era una celebración religiosa. Una pena, porque dijo algo incorrecto Perdió una oportunidad para quedarse callado. Yo no tengo relación con él pero me podría haber preguntado. Yo hice una colaboración ad honorem sin ganar un peso porque era una celebración religiosa. Una pena, porque dijo algo incorrecto

Además, Pérez cuestionó la intención de Duggan: "Yo no me fijo si me elogió o no me elogió, me criticó o no me criticó, pero dijo algo incorrecto. Y si lo dijo de mala fe, me da más pena todavía, porque no sería periodismo".

De igual manera, la periodista explicó que no tiene planes de ser parte de ninguna empresa estatal: "Al contrario, yo soy consecuente con lo que hago. Empezó a circular un rumor de que me iban a nombrar directora de la TV Pública, yo no recibí ninguna propuesta y no está en mis planes ser funcionaria pública".

"Yo trabajo en el sector privado desde que era chiquita. No es mi vocación política. Yo trabajo en Telefe, estoy renegociando mi contrato, entonces eso es lo correcto", concluyó.

