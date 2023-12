Derrotado en Boca, Mauricio Macri criticó a Riquelme

Mauricio Macri parece ser un mal perdedor, a juzgar por sus primeras declaraciones públicas luego de perder las elecciones en Boca frente a Juan Román Riquelme. El ex presidente, que fue como compañero de fórmula de Andrés Ibarra para los comicios del club xeneize, no sólo no felicitó al ganador sino que, además, lo criticó.