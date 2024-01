Arde C5N con Moreno: Vinculó a Elsztain con el 'dirty money'

Pero, querido, no hay más de tres. Vinculados (...) Dónde viven es importante porque es donde tenés que empezar a resolverlo. ¿O vos te pensás que es casualidad que los de Nordelta también tengan museos? ¡Vamos, che! Pero, querido, no hay más de tres. Vinculados (...) Dónde viven es importante porque es donde tenés que empezar a resolverlo. ¿O vos te pensás que es casualidad que los de Nordelta también tengan museos? ¡Vamos, che!

"No, no podés. Me parece mucho", exclamó el conductor quien pareció entender rápidamente a quién se refería el economista, y agregó: "Ya sé de lo que estás hablando, pero es mucho". Moreno entonces espetó: "No es mucho, dejalo que venga a defenderse. ¿Para qué lo vas a defender vos?". Ante esto, Duggan indicó que no es algo que pueda probarse.

image.png Elsztain es propietario de la desarrolladora inmobiliaria IRSA e IRSA Propiedades Comerciales, del Banco Hipotecario y de las agropecuarias Cresud y BrasilAgro.

Lejos de quedarse callado, el ex candidato a Presidente respondió: "¿Cómo no lo podemos probar? Si lo estoy diciendo desde hace dos años y nunca viste nadie decir: '¿Qué estás diciendo, Moreno?'. Porque es la primera vez que lo digo acá".

En este punto, Duggan interrumpió al invitado para evitar que mencionara con nombre y apellido a quien se refería. Por supuesto que esto no detuvo a Moreno:

Vos vas a Rosario y todas las torres que que hicieron paralelas al río las hizo (Eduardo) Elsztain y están todas desocupadas. Y cuando vos hablás con 'los muchachos' te dicen: 'Es toda plata brava'. Les dicen 'las torres blancas' Vos vas a Rosario y todas las torres que que hicieron paralelas al río las hizo (Eduardo) Elsztain y están todas desocupadas. Y cuando vos hablás con 'los muchachos' te dicen: 'Es toda plata brava'. Les dicen 'las torres blancas'

"Narcos en la Argentina importantes hay tres", reafirmó Moreno, y concluyó diciendo que resolver la problemática del narcotráfico "es una cuestión política y operada por el Presidente, poniendo el cuerpo".

La respuesta de IRSA

Ante esta acusación, la firma propiedad de Elsztain indicó que dicha información es incorrecta, puesto que tales torres fueron construidas por otro grupo empresario y que las mismas tampoco fueron vendidas a agentes del narcotráfico.

En efecto, y según pudo saber Urgente24, inicialmente los terrenos en los que están ubicadas las torres pertenecían a una maltería proveedora de Quilmes, la cual era propiedad de los Bemberg. Sobre esa base se realizó una licitación y tales terrenos fueron adquiridos por la firma española Ingeconser, la cual fue en su momento sponsor de Rosario Central.

Tal empresa fue la que construyó las torres que Moreno le adjudicó a IRSA bajo el nombre de Complejo Ciudad Ribera.

image.png El Complejo Ciudad Ribera ubicado en Puerto Norte, Rosario.

Ahora bien, cuando el Casino de Rosario fue licitado, los Bemberg ofrecieron susodichos terrenos para que se construyera allí. Pero, según indican desde la ciudad santafesina, finalmente las obras no se realizaron en ese lugar puesto que el entonces presidente Néstor Kirchner le ordenó al gobernador Jorge Obeid que el casino debía se construido en el lugar que Cristóbal López, propietario del Grupo Indalo, deseara.

De este modo, López eligió unos terrenos que eran propiedad de Huberto Roviralta para edificar el centro de entretenimiento, los cuales limitaban con el barrio donde se establecieron Los Monos.

--------

Más contenido en Urgente24:

Jonatan Viale: Sobre Feinmann y los "periodistas ensobrados"

Donald Trump eclipsó el debate republicano y eligió vicepresidente

Transporte: La UTA suma 5 regiones en conflicto

Optimismo ¿o voluntarismo? de Milei en inflación, ley ómnibus y opinión pública