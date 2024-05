Alberto Fernández en Gelatina: Suspicacias por abrupto corte

El cruce entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner

Previo a que se interrumpa la entrevista, Alberto Fernández se tomó un momento para hablar sobre Cristina Kirchner y la relación que mantienen actualmente.

Al ser consultado sobre la fórmula presidencial Sergio Massa y Agustín Rossi, el expresidente la señaló como la responsable de la elección de los candidatos.





Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/alferdezprensa/status/1795169618006364364&partner=&hide_thread=false “¿Qué sentido tiene ver si el que tiene razón es Alberto Fernández o Cristina Kirchner? Lo que tenemos que discutir es lo que le está pasando a Argentina hoy.” @alferdez en @somosgelatina pic.twitter.com/N9EeZbbOEX — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) May 27, 2024



Sin embargo, el conductor le dijo que no es lo que la exmandataria había manifestado públicamente. Fue en ese entonces que el invitado expresó: "No sé que dice Cristina. No me interesa tampoco discutir con ella porque no es el objeto de discusión hoy".

"Yo tengo respeto por ella y la verdad no tengo ningún interés de pelearme con ella ni discutir con ella estas cosas", manifestó y sumó: "Ellos no quisieron interna. Y ellos propusieron a Massa de candidato".

