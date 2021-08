Subir las defensas: los hábitos que fortalecen la inmunidad

"El consumo de alcohol está asociado con una variedad de enfermedades transmisibles y no transmisibles y trastornos de salud mental, que pueden hacer que una persona sea más vulnerable al COVID-19", dijo la Organización Mundial de la Salud en abril de 2020. "En particular, el alcohol compromete el sistema inmunológico del cuerpo. y aumenta el riesgo de resultados adversos para la salud". Para evitar eso, beba moderadamente, es decir, no más de dos tragos al día para los hombres y uno para las mujeres, o absténgase.