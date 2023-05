Nuevos fármacos para el Alzheimer: Ventajas y desventajas

¿Cuáles son las ventajas de los nuevos medicamentos para el Alzheimer?

Los medicamentos para tratar la enfermedad de Alzheimer que nombra Bloomberg son Lecanemab, comercializado bajo la marca Leqembi, de Eisai Co. y Biogen Inc., y Donanemab de Eli Lilly & Co.

En los ensayos, ambos fármacos redujeron significativamente los niveles de amiloide en el cerebro de los pacientes con Alzheimer en las primeras etapas de la enfermedad, es decir, cuando la cognición y el funcionamiento están levemente afectados.

Asimismo, el deterioro cognitivo de los pacientes se hizo más lento.

En el caso de Lecanemab, después de 18 meses, los pacientes tratados con este fármaco obtuvieron puntuaciones un 27% mejores (a diferencia de los que recibieron un placebo) en las siguientes capacidades: memoria, orientación, resolución de problemas, funcionamiento dentro y fuera del hogar y cuidado personal.

Mientras, en el ensayo de Donanemab, la puntuación fue del 29% mejor para todos los participantes del ensayo y 36% para un subconjunto con niveles más bajos de proteína tau.

Ahora bien, la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. autorizó inicialmente Lecanemab en enero, y ya se solicitó la aprobación en la Unión Europea, Japón y China. Respecto a Donanemab, luego de los resultados positivos de los ensayos en mayo, su desarrollador solicitará la aprobación de EE. UU.

¿Cuáles son las desventajas de los nuevos medicamentos para el Alzheimer?

Un inconveniente significativo es que los medicamentos pueden causar inflamación y sangrado cerebral, reseña Bloomberg.

Más de una quinta parte de las personas que tomaron Lecanemab experimentaron estos efectos y las cifras fueron más altas para Donanemab.

En muchos casos los pacientes no presentaron síntomas asociados, pero algunos tuvieron dolores de cabeza, alteraciones visuales y confusión.

Asimismo, en el ensayo de Donanemab, tres participantes murieron después de experimentar estos efectos secundarios, mientras que en el estudio de Lecanemab, cinco desarrollaron grandes hemorragias cerebrales.

Otra desventaja es el precio, Lecanemab es caro. El tratamiento cuesta 26.500 dólares anuales en los EE. UU., y Eli Lilly ha dicho que espera un precio similar para Donanemab, reseña Bloomberg.

¿Hay otros medicamentos para el Alzheimer?

De acuerdo con Bloomberg, hay otros tratamientos aprobados que estimulan de manera modesta el funcionamiento mental temporalmente en algunos pacientes, pero no la destrucción de las neuronas.

Ese fue el objetivo de un tratamiento anterior de Biogen y Eisai, Aduhelm, que también fue diseñado para reducir el amiloide. La FDA lo aprobó en 2021 a pesar de los resultados contradictorios de los ensayos. Hubo polémica y los desarrolladores de Aduhelm finalmente dejaron de comercializar el medicamento en los EE. UU.

Pero, ¿Qué sigue? Ahora, todo parece indicar que, no sólo se busca desarrollar medicamentos que se dirigen a la tau y la inflamación cerebral, sino también fabricar fármacos para evitar el deterioro cognitivo antes de que comience, o al menos retrasarlo.

