Este es el ejercicio secreto de Jennifer Aniston: "Estoy en mejor forma que cuando tenía 20 años"

Todo comenzó en 2021, cuando la actriz buscó soluciones para seguir haciendo ejercicio mientras se enfrentaba al agotamiento por su agenda de rodaje, los rigurosos entrenamientos y una lesión de espalda.

Luego de ver los resultados de una amiga, Jennifer Aniston empezó a probar entrenamientos con Pvolve y sintió un cambio en su relación con el fitness.

Tomando en cuenta que este método también promueve la longevidad y la salud mental, la actriz empezó a entrenar de una forma completamente nueva con Pvolve. Incluso en 2023 se unió a la empresa.

"Pvolve es completamente diferente a todo lo que había probado antes y eso fue lo que me hizo querer involucrarme en la empresa", reveló Aniston.

De acuerdo con la actriz, “Pvolve ha hecho que mi cuerpo más fuerte y más delgado”.

Incluso, siente que su cuerpo está mucho mejor que cuando era más jóven. “Estoy en mejor forma que cuando tenía 20 años; me siento mejor de mente, cuerpo y espíritu. Todo es 100% mejor”, declaró Aniston a la prensa, según Women's Health.

Embed - Pvolve on Instagram: "You Jen Aniston’s Pvolve routine Experience Jennifer Aniston’s personal routine, created by her hand-picked training team and designed to build total body strength, power, mobility and more. Sign up for the challenge at the link in bio."