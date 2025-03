Dietista dice que esta fruta reduce la presión arterial: Así debes comerla

Martha Theran, dietista registrada y nutricionista del Pritikin Longevity Center, recomienda comer esta fruta a quienes tienen presión arterial alta.

En entrevista con el sitio especializado Eat This, Not That, Theran dijo que las bananas son una "fuente excelente de potasio que ayuda a equilibrar el sodio".

pene plátano fruta wayhomestudio.jpg

Pero, ¿Cuántas bananas comer para regular la presión arterial?

De acuerdo con el sitio especializado, la dietista dijo que, un plátano al día mantendrá alejado al cardiólogo.

Ciertamente, algunos estudios han demostrado que comer, al menos, una banana a diario puede ayudar a reducir la presión arterial. Esto se debe a que la banana es rica en potasio, un mineral clave para tratar la hipertensión.

"Los alimentos ricos en potasio son importantes para el tratamiento de la hipertensión arterial (HTA o hipertensión), ya que el potasio disminuye los efectos del sodio", indica la organización "Go Red for Women".

"Cuanto más potasio coma, más sodio elimina a través de la orina. El potasio también ayuda a disminuir la tensión de las paredes de los vasos sanguíneos, lo que ayuda a reducir aún más la presión arterial", agregan.

Incluso, un estudio al que hace referencia la organización Blood Pressure UK, halló que comer banana es más eficaz para reducir la presión arterial que reducir el consumo de sal.

¿Cuáles son los beneficios de la banana?

Aquí hay otros beneficios de comer banana:

Ayuda a aumentar la masa muscular

Es bueno para la salud renal

Tiene un efecto saciante

Contribuye a la pérdida de peso

Es una gran fuente de antioxidantes

Contribuye a la salud del corazón

Es una gran fuente de fibra

Contribuye a la salud digestiva

Ayuda a dormir mejor

