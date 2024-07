5 bebidas calientes para combatir la gripe y sentirte mejor

Por ejemplo, se cree que beber bebidas calientes puede ayudar a aliviar la congestión nasal.

Entonces, si busca algo con más sabor que el agua, considere tomar las siguientes bebidas calientes para la gripe, recomendadas por expertos:

Té de jengibre

El jengibre es una de las hierbas que más se asocia con beneficios para combatir la gripe. El sitio especializado Healthline indica que el jengibre tiene propiedades antioxidantes, antimicrobianas y antiinflamatorias. Por eso, aconsejan preparar té de jengibre agregando unas rodajas de raíz de jengibre cruda en agua hirviendo. Además de proporcionar hidratación, esta bebida puede ayudar a aliviar el dolor muscular y de garganta y reducir las náuseas.

Jugo de manzana caliente

Incorporar líquidos calientes es clave para sentirse mejor cuando hay gripe, y el jugo de manzana caliente es una de las bebidas que recomiendan en la Clínica Mayo. De acuerdo con los expertos, es un remedio contra el resfriado que se utiliza en muchas culturas y podría tener un efecto calmante y aliviar la congestión al aumentar el flujo de mucosidad.

Té con miel

La miel es otro ingrediente muy usado para reducir los síntomas de la gripe, especialmente para ayudar a aliviar la tos en adultos. Además de tener propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, "la miel es un remedio casero natural que puede ayudar a aliviar la irritación y disminuir la inflamación causada por el dolor de garganta”, indica la dietista registrada Beth Czerwony, RD, LD, a la Clínica Cleveland. Así que prueba agregando un poquito de miel a tu té caliente preferido.

Té con cúrcuma

La curcumina, un compuesto natural presente en la cúrcuma, tiene efectos antioxidantes y antiinflamatorios, sugieren algunas investigaciones. Por eso, Neha Yvas, MD, especialista en medicina familiar de la Clínica Cleveland en Mayfield Heights, Ohio, dijo al sitio EveryDay Health que, si bien esta especia no es una cura para la gripe, puede ser útil para agregar en algún té u otros platos cuando estás enfermo.

Té de limón

Según la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, la vitamina C juega un papel clave en la lucha contra las infecciones. Algunos estudios sugieren que la vitamina C puede ayudar a disminuir la duración y la gravedad del resfriado común en algunas personas, y una de las frutas que puede aportar vitamina C y que se puede usar perfectamente para preparar un té caliente, es el limón.

Hay algunos líquidos que debería evitar cuando tiene gripe, incluida cualquier bebida alcohólica o con cafeína, ya que pueden contribuir a la deshidratación.

-------------

Seguí leyendo en Urgente24

Advertencia a los noctámbulos: Mira lo que encontró un estudio de sueño

A los que quieren un cerebro sano en la vejez les recomiendan esta actividad

Alimento: Si notas esto en el pollo, tíralo de inmediato

Truco para dormir rápido en tan sólo 4 pasos

¿La ansiedad puede duplicar tu riesgo de Parkinson? Mira esto