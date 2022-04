Hay vida más allá de USA para 'Animales Fantásticos' 

Es cierto, no se trata ni 'Harry Potter' ni 'The Batman', un éxito infernal que le ha permitido a Warner Bros /DC superar ya los US$ 750 millones en la taquilla mundial, manteniendo su lugar como la película más taquillera del año... y ahora viene su venta en HBO Max desde hoy lunes 18/04... y se transmitirá en HBO a las 20:00 del sábado 23/04.