Toti Pasman ya plantea Selección Argentina como "equipo" o con Lionel Messi

TOTIPASMANPLANTEASELECCIONARGENTINAEQUIPOLIONELMESSIFOTO2.jpg Juan Carlos Toti Pasman cambió críticas por elogios a la Selección Argentina tras la goleada 4-1 ante Brasil y plantea un equipo con o sin Lionel Messi.

El debate sobre Lionel Messi en el Mundial 2026 y el anticipo de lo que ocurriría

Ahora bien, el conductor de un programa de DSports se preguntó qué podría ser lo más convenientes para la próxima Copa del Mundo. “Por supuesto que tener a Messi, pero ¿qué pasará por la cabeza del 10 que desde Miami ve que el equipo es un violín contra Brasil?. ¿Pensará que tal vez no conviene arriesgar por si las cosas no salen bien en el Mundial 2026?, pensará ¿Y si me quedo con la última imagen de Qatar levantando la Copa?. Eso estará en el foro íntimo del capitán”, puntualizó.

“Lo cierto es que Argentina ya está en el Mundial y va por la cuarta estrella, va a recuperar la que nos sacaron en 1994 por el doping de Maradona. De lo que estoy convencido es que a la Scaloneta le van a tener que sacar la Copa de las manos como se la arrancaron a Diego aquella vez porque este equipo da todo y quiere más, con o sin Messi”, cerró.

Toti Pasman y Diego Chavo Fucks en la lista negra de los críticos a la Selección Argentina de Lionel Scaloni

Al igual que Juan Carlos Toti Pasman, Diego “Chavo” Fucks se había sumado el martes 27/12/2022 a la lista negra de los periodistas deportivos que criticaron a la Selección Argentina y al técnico Lionel Scaloni antes de la disputa de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022.

Al “Chavo” Fucks, uno de los tantos apuntados de ESPN, lo liquidaron con un pequeño video con su testimonio tras la consagración de La Scaloneta en la Copa América de Brasil.

Diego “Chavo” Fucks, en su habitual espacio como panelista del programa F90, había arremetido fuerte contra el entrenador y, sobre todo, contra el juego de la Albiceleste: “Scaloni tiene muchas deficiencias a la hora de trabajar y de declarar”, había apuntado el periodista para luego enfatizar que “sobreestimaron la actuación de Argentina” y, al mismo tiempo, ejemplificar que “Brasil nos mató, jugó mucho mejor que nosotros. Nos salvó el VAR”, sobre el partido final del certamen que fue ganado por los Albicelestes con gol de Ángel Di María.

Está demás aclarar que en cuanto republicaron la palabra del Chavo, los posteos y comentarios lapidarios de los usuarios no se hicieron esperar.

Por otro lado, con Sebastián “Pollo” Vignolo los principales protagonistas en la televisión nacional, fueron más los que fulminaron a “La Albiceleste” y ahora se dieron vuelta sin autocrítica de por medio.

Ni siquiera los trofeos conseguidos en la Copa América 2021, 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022 alcanzaron para que los críticos pidieran disculpas. Al ya mencionado relator se le sumaron otros colegas, como por ejemplo Gustavo López, Oscar Ruggeri, Fernando Niembro, Martín Liberman, Sebastián Domínguez, Damián Manusovich, Juan Carlos Toti Pasman, Mariano Closs, Hernán Castillo, Cristian “Ogro” Fabbiani y Federico “Negro” Bulos. El “Pollo” Vignolo y ESPN.

Algunos de ellos directamente culpaban al capitán de todos los males del combinado nacional y de la sequía de 28 años sin campeonatos en la Mayor. Algunos apuntaban al cuerpo técnico por inexperto. Otros hasta insinuaron que preferían que el Seleccionado perdiera para que se fuera Scaloni y eligieran a Marcelo Gallardo en su lugar. Aquí están, estos son, los que muchos hinchas llaman ahora “panqueques”...

Argentina se coronó campeón mundial por tercera vez en su historia, a 36 años de la gesta de México ‘86, luego de vencer a Francia en la definición por tiros penales de una increíble final de Qatar 2022, empatada 3-3 al final de 120’.

La selección estuvo dos veces a tiro de ganar el partido, en el tiempo regular y el extra, pero un intratable Kylian Mbappé, autor de un triple, elevó a niveles imposible el dramatismo del desenlace.

En la tanda de penales, Argentina anotó sus cuatro remates (Lionel Messi, Paulo Dybala, Leandro Paredes y Gonzalo Montiel), Emiliano “Dibu” Martínez tapó el disparo de Kingsley Coman y Aurélien Tchouaméni desvió el suyo.

En su última noche mundialista, Messi abrió el marcador de penal a los 23’ del primer tiempo y Ángel Di María, otra de las grandes figuras, estiró la cuenta a los 32’ de la misma etapa.

Mbappé forzó el tiempo extra con un doblete a los 35’ y 36’ del segundo tiempo y luego quiso los penales cuando empató 3-3 a los 117, en el segundo suplementario, después de que Lionel Messi consiguiera el 3-2 a los 109, en un mano a mano colosal entre las dos celebridades del fútbol planetario.

Más de 80.000 fanáticos de Argentina deliraron en el estadio Lusail por la esperada conquista de la selección y elevaron a Messi al plano celestial de Diego Maradona, figura omnipresente en la memoria del hincha durante toda la competencia. Argentina, campeón '78 y '86, se consolidó como el cuarto país más ganador de la Copa Mundial de la FIFA después de Brasil (5), Italia y Alemania, que suman 4. Francia se quedó con 2.

La “Scaloneta”, que ya sumó cuatro títulos por la conquista de la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima, cortó con una racha de dos décadas sin consagraciones de equipos sudamericanos.

En la definición de los doce pasos, con la hinchada argentina de fondo, el equipo no falló, Emiliano “Dibu” Martínez se agrandó y sucedió lo esperado por todo el mundo del fútbol: Argentina y Messi, al fin, campeones del mundo.

Con la clasificación al Mundial asegurada, Argentina goleó a Brasil con un desempeño brillante

Después de asegurarse la clasificación al Mundial 2026 por el empate de Uruguay, Argentina goleó con contundencia por 4 a 1 a Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas.

Con los goles de Julián Álvarez a los 4’, Enzo Fernández a los 12’, Alexis a los 37’, en el primer tiempo, y Giuliano Simeone a los 26’ del segundo tiempo, el equipo argentino celebró ante su gente la clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 y el gran desempeño de los jugadores ante Brasil, aún sin Lionel Messi en cancha.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni consiguió el ansiado pase al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 sin jugar, ya que tras el empate sin goles entre Uruguay y Bolivia le otorgó la clasificación de manera directa.

Las próximas dos fechas de Eliminatorias serán el primer fin de semana de junio, cuando Argentina visite a Chile el miércoles 4 y reciba a Colombia el lunes 9.

