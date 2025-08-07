San Lorenzo y Vélez juegan por la fecha 4 del Torneo Clausura. En el Estadio Pedro Bidegain, en el Bajo Flores, Ciclón y Fortín se disputan un duelo muy parejo: ambos marchan en quinta posición en la Zona B, ganaron un partido y empataron los dos restantes.
San Lorenzo 1 - Vélez 0: el Ciclón es más intenso y juega con mucho compromiso
Un San Lorenzo comprometido vence a Vélez por 1 a 0. Aunque el Fortín tiene más recursos con pelota, no logra vulnerar al Ciclón.
20:30
VIDEO: los Mellizos Barros Schelotto y sus incansables reclamos al juez de línea y el cuarto árbitro
20:35
VIDEO: atajadón de Marchiori para sacar el cabezazo de Romaña, que se metía por el segundo palo
20:25
El mejor momento de San Lorenzo en el partido y Vélez lo sufre
20:14
En 7 minutos, San Lorenzo arrancó con muchas ganas y ya tuvo dos jugadas claras de gol
20:05
Comienza el 2T
19:48
Final del 1T
19:30
Reali casi convierte el segundo del Ciclón; Vélez quedó golpeado
19:27
¡Gol de San Lorenzo! VIDEO: Cerutti la gana de guapo y asiste a Cuello, que solo la tiene que empujar
19:23
19:21
En 20 minutos, el partido está demasiado friccionado: ya son cuatro los amonestados
19:08
En 10 minutos, las posturas están claras en ambos equipos
19:06
Avisa Vélez: era gol de Braian Romero tras un gran control y pase de Andrada, pero estaba en offside
19:00
Comienza el partido
18:55
VIDEO: Cantos contra Marcelo Moretti en la previa del partido
18:30
El ex River que debuta en Vélez esta tarde
18:30
Equipo confirmado en San Lorenzo
18:26
Equipo confirmado en Vélez
Es un buen partido el que está haciendo San Lorenzo. El conjunto local salió a disputar el encuentro con el registro que más cómodo le queda; ceder la pelota, esperar a que el rival proponga y, a partir de ahí, jugar. No brilla, no cautiva desde la belleza que regala la creatividad al atacar, pero es pragmático y le funciona.
Damián Ayude parece estar encontrando teclas sensibles en su plantel, porque al equipo se lo ve comprometido. Atento para marcar, solidario para el despliegue físico, concentrado para no perder de vista el plan.
San Lorenzo no tiene la pelota pero tampoco se repliega cerca de su arco. Se planta a la altura de mitad de cancha y es allí desde donde se va moviendo de lado a lado mientras Vélez mantiene la posesión. El Ciclón propone duelos individuales intensos, al choque. Sin buscar la falta, pero con la rigidez necesaria como para no dejar crecer al Fortín.
Así fue que el primer tiempo inició demasiado friccionado. En 20 minutos, ya habían cuatro jugadores amonestados. Esa tónica le quedaba más cómoda al local que al visitante.
El equipo de Guillermo Barros Schelotto, está claro, tiene más recursos para la creatividad; para generar ataques más contundentes. Carrizo, Andrada, Romero. Las proyecciones de los laterales, la contención de Baeza y Aliendro (que hace su debut tras la desvinculación de River).
Sin embargo, no es tan contundente a la hora de construir los avances. A pesar de tener mayores cualidades técnicas, la sensación es que San Lorenzo se impone porque juega con más convencimiento; como si la propuesta de juego, por ahora, la tuvieran más clara que su rival. Así, de hecho, llegó el gol. Cerutti peleó una pelota larga sin destino aparente, y la ganó a pura guapeza. Se fue hasta el fondo y tocó para Alexis Cuello, que llegó por el centro y solo tuvo que empujarla.
Así llega el Ciclón al partido
San Lorenzo busca aislarse de los vaivenes institucionales que atraviesa el club azulgrana para enfocarse en lo meramente futbolístico. Sin embargo, no es una tarea sencilla. Desde hace unos días circula la fuerte posibilidad de que Marcelo Moretti, hoy de licencia en su cargo de presidente, puede volver a retomar el mando.
Así llega Vélez al partido
Del otro lado, el equipo de Guillermo Barros Schelotto está en plena construcción. La llegada del Mellizo al banco de suplentes efectivamente le dio algo de tranquilidad y orden al plantel. Eso sí, Vélez juega hoy pensando en el martes, cuando se mida ante Fortaleza por los octavos de final de Copa Libertadores.
