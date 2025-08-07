San Lorenzo 1 - Vélez 0: el Ciclón es más intenso y juega con mucho compromiso

San Lorenzo y Vélez juegan por la fecha 4 del Torneo Clausura. En el Estadio Pedro Bidegain , en el Bajo Flores, Ciclón y Fortín se disputan un duelo muy parejo: ambos marchan en quinta posición en la Zona B, ganaron un partido y empataron los dos restantes.

Es un buen partido el que está haciendo San Lorenzo. El conjunto local salió a disputar el encuentro con el registro que más cómodo le queda; ceder la pelota, esperar a que el rival proponga y, a partir de ahí, jugar. No brilla, no cautiva desde la belleza que regala la creatividad al atacar, pero es pragmático y le funciona.

Damián Ayude parece estar encontrando teclas sensibles en su plantel, porque al equipo se lo ve comprometido. Atento para marcar, solidario para el despliegue físico, concentrado para no perder de vista el plan.

San Lorenzo no tiene la pelota pero tampoco se repliega cerca de su arco. Se planta a la altura de mitad de cancha y es allí desde donde se va moviendo de lado a lado mientras Vélez mantiene la posesión. El Ciclón propone duelos individuales intensos, al choque. Sin buscar la falta, pero con la rigidez necesaria como para no dejar crecer al Fortín.

Así fue que el primer tiempo inició demasiado friccionado. En 20 minutos, ya habían cuatro jugadores amonestados. Esa tónica le quedaba más cómoda al local que al visitante.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto, está claro, tiene más recursos para la creatividad; para generar ataques más contundentes. Carrizo, Andrada, Romero. Las proyecciones de los laterales, la contención de Baeza y Aliendro (que hace su debut tras la desvinculación de River).

Sin embargo, no es tan contundente a la hora de construir los avances. A pesar de tener mayores cualidades técnicas, la sensación es que San Lorenzo se impone porque juega con más convencimiento; como si la propuesta de juego, por ahora, la tuvieran más clara que su rival. Así, de hecho, llegó el gol. Cerutti peleó una pelota larga sin destino aparente, y la ganó a pura guapeza. Se fue hasta el fondo y tocó para Alexis Cuello, que llegó por el centro y solo tuvo que empujarla.

Así llega el Ciclón al partido

San Lorenzo busca aislarse de los vaivenes institucionales que atraviesa el club azulgrana para enfocarse en lo meramente futbolístico. Sin embargo, no es una tarea sencilla. Desde hace unos días circula la fuerte posibilidad de que Marcelo Moretti, hoy de licencia en su cargo de presidente, puede volver a retomar el mando.

Así llega Vélez al partido

Del otro lado, el equipo de Guillermo Barros Schelotto está en plena construcción. La llegada del Mellizo al banco de suplentes efectivamente le dio algo de tranquilidad y orden al plantel. Eso sí, Vélez juega hoy pensando en el martes, cuando se mida ante Fortaleza por los octavos de final de Copa Libertadores.

VIDEO: los Mellizos Barros Schelotto y sus incansables reclamos al juez de línea y el cuarto árbitro

VIDEO: atajadón de Marchiori para sacar el cabezazo de Romaña, que se metía por el segundo palo

Live Blog Post El mejor momento de San Lorenzo en el partido y Vélez lo sufre El factor emocional, indivisible del transcurrir del partido, le da confianza al equipo de Ayude.

Live Blog Post En 7 minutos, San Lorenzo arrancó con muchas ganas y ya tuvo dos jugadas claras de gol

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

VIDEO: Cerutti la gana de guapo y asiste a Cuello, que solo la tiene que empujar

Live Blog Post ¡Gol de San Lorenzo! VIDEO: Cerutti la gana de guapo y asiste a Cuello, que solo la tiene que empujar Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1953584088784253014&partner=&hide_thread=false ARRIBA SAN LORENZO Magallán no pudo cerrar a Cerutti, que habilitó a Cuello para el 1-0 del Ciclón ante VélezViví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/uqcpAGCkhj — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 7, 2025

Live Blog Post Chilena espectacular de Alexis Cuello dentro del área y la pelota se va muy cerca

Live Blog Post En 20 minutos, el partido está demasiado friccionado: ya son cuatro los amonestados

Live Blog Post En 10 minutos, las posturas están claras en ambos equipos Mientras que Vélez asume protagonismo con pelota, San Lorenzo es más reactivo. Sin embargo, el Ciclón propone duelos intensos y no dejar jugar fácil al Fortín.

Live Blog Post Avisa Vélez: era gol de Braian Romero tras un gran control y pase de Andrada, pero estaba en offside Andrada se paró entre líneas, recibió perfilado y soltó rápido entrecortado para Carrizo, que tocó hacia el medio para la llegada de Romero. El ex River solo tuvo que empujarla, pero el línea levantó la bandera. Offside.

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post El ex River que debuta en Vélez esta tarde Rodrigo Aliendro llegó hace dos semanas al Fortín tras su desvinculación de River. Hoy, ante San Lorenzo, va de titular en el equipo de Barros Schelotto.

Live Blog Post Equipo confirmado en San Lorenzo Gill; Herrera, Romaña, Hernández, Báez; Perruzzi, Tripichio, Insaurralde, Cerutti; Cuello, Reali