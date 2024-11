Racing atraviesa la semana más decisiva en décadas

Live Blog Post

Gustavo Costas: dificultad para dormir y buenas noticias

Gustavo Costas, entrenador e hincha de Racing, está contento con el presente actual de la Academia que pelea los dos frentes. Es más, hasta tiene dificultades para conciliar el sueño: "Es difícil. Yo no duermo. Dormí apenas una hora con el partido de ayer (vs San Lorenzo) me levanté a las seis de la mañana para ir a entrenar y me vi diez partidos de Cruzeiro...

Respecto al momento actual del club, aseguró: "Yo estoy contento, a mí me encanta vivirlo así este momento de Racing porque como hincha me tuve que comer todo". "Cuando iba al colegio lo único que podía decirles a los de Independiente era que nosotros cantábamos más que ellos. Hoy vivir este momento, que mi gente esté contenta y mi familia también, es lo que soñé toda mi vida",

Hay una buena noticia para el entrenador: el colombiano Roger Martínez volvió a entrenar con sus compañeros ayer 18 de noviembre y Costas cuenta con él para el partido del sábado.