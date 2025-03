Pez por la boca muere: Vinculan a Luis Advíncula con la 'joda'

Luis Advíncula, ¿de 'joda'?

En las últimas horas, el nombre de Advíncula estuvo vinculado a la fiesta, al alcohol y a la música.

En el programa televisivo 'El valor de la Verdad', la modelo Shirley Arica reveló que existió una reunión en un departamento en el barrio de Miraflores, Lima, donde hubo música, baile y consumo de alcohol.

La mediática afirmó que "podía pasar de todo" durante el encuentro, del que también habrían participado Christian Cueva, Yoshimar Yotún, compañeros de Luis en la Selección de Perú.

image.png Shirley Arica.

La mujer de 35 años contó que fue invitada por una amiga a un departamento en Miraflores donde se encontraban los tres futbolistas mencionados. "Me dijo que iban a estar Cueva, Advíncula y Yotún", señaló en la TV.

Arica comentó que mantuvo un acercamiento con Cueva, a quien acusó de querer que se emborrachara y de haber intentado llevarla al baño. Además, señaló que se sintió atraída por Yotún, mientras que sobre Advíncula no dio mayores precisiones.

Todo esto ocurre días después de que el hombre de Boca Juniors reactivara su cuenta personal de Instagram, luego de un par de días de inhabilitación por el propio '17'.

El carpetazo

Ante esta supuesta salida nocturna que se filtró de Luis Advíncula, Golazo24 recuerda las antiguas declaraciones del jugador en una entrevista en un programa de streaming y que contradicen completamente su discurso con sus actos.

Si terminas un partido y te vas de fiesta, te vas a una discoteca... Aparte los hinchas de Boca están en todos lados. [...] Me está yendo mal, no estamos ganando ¿y me voy a ir a una discoteca? Hay que ser bastante cortito para ir, o para salir Si terminas un partido y te vas de fiesta, te vas a una discoteca... Aparte los hinchas de Boca están en todos lados. [...] Me está yendo mal, no estamos ganando ¿y me voy a ir a una discoteca? Hay que ser bastante cortito para ir, o para salir