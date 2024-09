Luis Advíncula y la nueva regla del fútbol que desconocía: "No tenía idea"

El lateral derecho de Boca se ha erigido como una figura clave en el elenco de Diego Martínez, además de ser uno de esos referentes del plantel. Luis Advíncula siempre es una garantía en un Superclásico.

Boca y River palpitan el Superclásico: dos equipos frágiles y mucho en juego Boca recibe a River en La Bombonera

Sin embargo, el peruano dio la nota este jueves por su divertida respuesta en conferencia de prensa. El momento despertó las risas de todos los presentes, incluidos periodistas y Paulo Díaz, el defensor de River que también asistió.

A Luis Advíncula le preguntaron por la nueva regla que empezó a regir en la Liga Profesional desde la fecha pasada: Zona de Capitanes, una medida que limita a los futbolistas el contacto con el árbitro. A partir de ahora, no todos le pueden ir a hablar al juez: solo el capitán del equipo. Se trata de una importante nueva normativa, que puede modificar por completo la dinámica de un fútbol argentino acostumbrado a protestar y mucho.

La divertida respuesta de Luis Advíncula

"Va a ser el primer Superclásico con esta modalidad. ¿Cómo se imaginan el partido bajo esta característica?", le consultaron. Y la respuesta de Luis Advíncula sacó las carcajadas de todo el lugar.

Luis Advíncula.jpg

"Hermano, creo que me mataste. Ni sabía que había eso. No tenía ni idea", dijo el peruano, mirando para todos lados, totalmente incrédulo. "No sé, creo que trato de hablarle lo más mínimo a los árbitros, siempre me he caracterizado por eso, por hablar lo mas mínimo. Y si van los capitanes mejor que vayan los capitanes", señaló con una sonrisa en el rostro.

