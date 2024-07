Ya no hay paciencia: ni Miguel Borja puede salvar a Demichelis y lo quieren out

Pero si el River de Demichelis ya no convencía en el primer semestre, lo que ocurrió hoy no hizo más que hacer leña del árbol caído. No fue suficiente el gol agónico de Miguel Borja a los 94 minutos de partido (también convirtió a los 62´). No para los hinchas, pero, según ellos, sí lo fue para el entrenador del Millonario, que sigue en el cargo gracias al colombiano.