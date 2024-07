Reproches a Ángel Di María pero: ¿Quién le garantiza seguridad ante los narcos?

Ángel Di María vs. el narcotráfico: una lucha desigual

"Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque sino le cagamos matando un familiar. Ni Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos". Con esa nota se encontró la familia Di María en las puertas del country Funes Hill Miraflores en marzo pasado. Era una amenaza por los rumores que existían por el posible retorno del jugador a Central.

No fue lo único. Una nota que decía "Te estamos esperando Di María", bajo la firma de "Los Rosarinos", fue dejada en un local de la ciudad tras ser baleado por aparentes narcotraficantes. Acciones violentas que estremecen a cualquiera, mucho más si ese cualquiera es el destinatario directo de las amenazas.

"Últimamente estuve viendo lo que pasó en Rosario, eso te influye mucho en la familia. Tengo a mis viejos y a mis hermanas ahí, lo que estuvo pasando me afecta, me choca un montón. Pero las ganas, las ilusiones y el deseo siempre están", contó tiempo atrás el jugador.

Gonzalo Belloso no puede ofrecerle seguridad a Di María: ¿y entonces?

Lo cierto es que para Ángel Di María se vuelve entonces una situación muy compleja de afrontar. Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, y Carolina Cristinziano, su esposa y vicepresidenta del club, han intentado utilizar políticamente al futbolista vendiendo su regreso a la institución. Pero la realidad es que ninguno de los dos son una garantía para la integridad física ya no solo del Fideo, sino también de su familia.

Las voces cercanas al jugador y al Canalla señalan que, en realidad, ni Belloso ni Cristinziano están realmente interesados en que el hijo pródigo retorne al club. El problema es que, en el medio, el ídolo de una Selección nacional ve salpicada su imagen. Una imagen que supo construir a fuerza de sacrificio y perseverancia.

El hincha de Central se enoja con Di María. No entiende. No comprende por qué Di María no vendría al Gigante de Arroyito a volver a vestir los colores que tanto ama. La pregunta es: ¿Cómo hace Di María para vivir en una ciudad en la que una red de narcotraficantes le dejó una nota que lo amenaza de muerte a él y a toda su familia?

