Tragedia del Vuelo 2933, la pelota ensangrentada

6 personas sobrevivieron al accidente.

¿Negligencia irreversible?

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil colombiana investigó el accidente con apoyo de la Air Accidents Investigation Branch británica.

El informe preliminar colombiano indicó que el avión viajaba excedido de peso y con el combustible al límite, y que los pilotos decidieron erróneamente no hacer escalas para repostar en los aeropuertos Alfredo Vásquez Cobo, de Leticia; o El Dorado, de Bogotá. Además, no informaron al control aéreo de la escasez de combustible hasta el último momento. Ni cumplieron el plan de vuelo, el cual no debió ser aprobado por las autoridades aeroportuarias.

El informe final de Aeronáutica Civil de Colombia, dado a conocer el 27/04/2018, destacó que la empresa LaMia "no cumplió con los requisitos de cantidad mínima de combustible exigidos en las normas internacionales, pues no tuvo en cuenta el combustible requerido para volar a un aeropuerto alterno, el de contingencia, el de reserva, ni el combustible mínimo de aterrizaje".

LaMia era una aerolínea de capital venezolano, con sede en Bolivia .

. Antes del accidente sólo operaba con 12 empleados.

El director de la empresa era Gustavo Vargas Gamboa . El piloto, Miguel Quiroga , copropietario de la empresa, junto con Marco Rocha .

. El piloto, , copropietario de la empresa, junto con . Los clubes de fútbol compitiendo en torneos de Conmebol estaban entre sus clientes más recurrentes.

La TRAGEDIA de CHAPECOENSE CAMPEÓN Copa Sudamericana 2016

La aeronave era un Avro RJ85, registro CP-2933,MSN E.2348, que había realizado su primer vuelo el 26/03/1999.

Después de estar en servicio con otras aerolíneas y pasar por un período de almacenamiento entre 2010 y 2013, fue adquirido por LaMia.

La empresa contaba con una flota de 3 unidades RJ85, pero en el momento del accidente, el CP-2933 era la única aeronave de la compañía que podía volar.

Luego del siniestro y durante el desarrollo de la investigación, los restantes aviones fueron confiscados por las autoridades en un hangar de la Fuerza Aérea de Bolivia, donde esperaban por mantenimiento.

Además, esa autoridad le inició a la empresa un proceso penal por una deuda cercana a los 50 mil dólares por servicios de mantenimiento impagos.

Los equipos de fútbol le pagaban a LaMia aproximadamente US$ 100.000 por vuelo chárter. De ese dinero, entre 8% y 10% era para la tripulación.

De acuerdo a las autoridades bolivianas, la aerolínea realizó otros 5 viajes internacionales previos, volando al límite de la capacidad de combustible.

18 días antes del siniestro

La compañía ya había transportado otros equipos que debían jugar en competiciones de la Conmebol, así como a la selección de fútbol de Argentina, que había volado en la misma aeronave siniestrada solo 18 días antes del accidente.

En esa ocasión, el plan de vuelo entre Buenos Aires y Belo Horizonte solo incluía 15 minutos más del combustible necesario para completar el viaje, incumpliendo las reglas de las autoridades aéreas argentinas, según las cuales el combustible de un avión debe alcanzar para volar al menos 45 minutos más que el tiempo previsto de ruta.

El vuelo salió con una hora de retraso aunque nunca se explicaron las causas. Además, un vocero de la AFA dijo “El piloto del avión tiene más marketing que cursos realizados. Antes de abordar dio un discurso diciendo que era la empresa transportadora oficial de la Conmebol”.

El 1 de noviembre, cuando el Atlético Nacional volvía de jugar ante Cerro Porteño en Asunción, Ricardo Albacete, uno de los dueños del avión, “se negó a hacer el depósito para pagar esa compra de combustible, por lo cual los mismos jugadores del equipo colombiano a bordo efectuaron una colecta para recaudar los US$ 3.000, el precio de ese combustible adicional”. El 1 de noviembre, cuando el Atlético Nacional volvía de jugar ante Cerro Porteño en Asunción, Ricardo Albacete, uno de los dueños del avión, “se negó a hacer el depósito para pagar esa compra de combustible, por lo cual los mismos jugadores del equipo colombiano a bordo efectuaron una colecta para recaudar los US$ 3.000, el precio de ese combustible adicional”.

De acuerdo al semanario ‘Sol de Pando’, Albacete "presionaba permanentemente a los pilotos bolivianos para volar con el tanque a límite de su capacidad y sin posibilidades de reabastecimiento de combustible, ya que el empresario venezolano, como único dueño oficial del avión, era el responsable de cubrir ese costo y se negaba a pagarlo".

Sobrevivientes

Los futbolistas sobrevivientes fueron Alan Ruschel; el arquero de reserva, Jakson Follmann; y Hélio Hermito Zampier Neto.

Los otros sobrevivientes fueron un periodista, Rafael Henzel, de Radio Oeste; y 2 miembros de la tripulación de vuelo: Ximena Suárez, una sobrecargo; y Erwin Tumiri, un técnico de vuelo, ambos de nacionalidad boliviana.

Follman recibió una cirugía de amputación de pierna derecha y estuvo en terapia intensiva, mientras que Ruschel fue hospitalizado con una compresión en la tibia, abdominal y la vértebra 10 fracturada.

Neto sufrió fracturas expuestas y estuvo entubado. Fue operado varias veces por "lesiones en las extremidades inferiores y heridas abiertas."

Henzel fue intervenido por una hemorragia pulmonar y fractura de varias costillas, y también permaneció con apoyo de ventilación mecánica y fue tratado por una neumonía. Él falleció a los 45 años producto de un infarto fulminante mientras jugaba fútbol con unos amigos el 26/03/2019.

Tanto el técnico de vuelo, Erwin Tumiri, como la auxiliar de vuelo Ximena Suárez, tuvieron heridas de menor consideración respecto a los otros supervivientes y sus vidas no estaban en riesgo. Ambos recibieron apoyo psicológico.

El arquero, Danilo, inicialmente sobrevivió, rescatado por el personal de Cruz Roja, pero falleció en el hospital mientras era operado de sus heridas. Su esposa declaró a Fox Sports que él la llamó llorando desde la cama del hospital antes de morir.

La mayoría de los profesionales de la comunicación fallecidos eran de TV Globo, Fox Sports Brasil y de varias radiodifusoras. Además de periodistas, se encontraban en el avión camarógrafos, relatores, cronistas, productores, auxiliares técnicos y presentadores de la prensa brasileña.

