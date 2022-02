The Wall, dictadura de Roger Waters y final de Pink Floyd

Sin duda uno de los mejores trabajos de la banda y uno de los mejores en la historia del rock, uno de los discos más influyentes jamás hechos por su contenido musical y el significado de su concepto, además de un inmenso éxito comercial: el álbum doble más vendido en la historia.

Pero también un ejercicio insoportable del autoritarismo de Roger Waters, que terminó aniquilando el grupo.

When The Tigers Broke Free, 1 - Pink Floyd - The Wall - 4K Remastered

La historia

Durante un concierto de Pink Floyd en 1977, en Montreal, en Canadá, un grupo ruidoso de fans lograron sentarse en la primera fila. En el transcurso del show, este grupo se volvió molesto y Roger Waters les gritó y luego escupió a uno de ellos.

Este enfrentamiento con sus fans fue el punto de partida para el concepto de The Wall.

Mientras Rick Wright y David Gilmour trabajaban en sus álbumes solistas y Nick Mason producía un álbum para The Damned, Waters se recluyó en Suiza a trabajar "en una nueva idea".

En 1978 alguien escribió de un futuro álbum ‘Walls’, que antes había sido ‘Bricks’, antes de pasar a ‘The Wall’.

En julio de 1978, Roger Waters convocó a una reunión de la banda para presentar las cintas y el guión de ‘The Wall’ y otro proyecto separado, que luego se convertiría en 'The Pros and Cons of Hitch Hiking', que años más tarde hizo con Eric Clapton.

Waterse intimó a sus compañeros a que eligieran cuál proyecto preferían, y el otro sería lo haría como solista.

La banda votó por ‘The Wall’, luego comenzaron a trabajar sin comunicarse en forma presencial ni siquiera oral.

Michael Kamen, quien hizo los arreglos orquestales y ya falleció:

Se comunicaban a través de la tecnología. Roger hacía una demostración en su estudio y se la enviaba a Gilmour, quien agregaba algunas pistas o sobregrababa y le devolvía la cinta.

Waters reclutó al productor Bob Ezrin, arquitecto de los discos de Alice Cooper o y del 'Berlin', de Lou Reed.

Y estaba el ingeniero habitual, James Guthrie.

Con el material de Waters, más bien conceptos no organizados, había suficiente para grabar 3 álbumes. Había que seleccionar.

Guthrie sugirió que las canciones “más completas” se grabaran primero y que el resto del álbum se construyera luego.

Bob Ezrin comenzó a escribir un resumen que se convirtió en un guión, que presentó a la banda, e incluía un orden para las canciones actuales y las canciones “por escribir”.

Dictadura

En algún momento de esos días, el teclista Richard Wright fue despedido de la banda. Más tarde él fue contratado para las giras posteriores, pero su enemistad con Roger Waters lo eliminó de Pink Floyd.

Wright, ya fallecido:

Roger no hacía más que insultarme, poniéndome como un tonto delante de todos. Todos se callaban. Él se creía que era Pink Floyd. También trataba de avergonzarme como músico. Yo fui blando y acepté que me echara del grupo. Tome el dinero y 'corrí'. Él habla de democracia pero siempre fue un enorme dictador, igual que el que aparece en la película.

En su defensa Waters asegura que David Gilmour sugirió que echaran también a Nick Mason porque era muy malo en batería.

David Gilmour negó ese relato. Sin embargo, partes complejas de batería en 'The Wall' fueron tocadas por Jeff Porcaro.

David Gilmour contribuyó con apenas 3 canciones aunque su 'Comfortably Numb',¡ se convirtió en uno de los puntos más importantes del álbum.

Waters odiaba ese tema, cuentan. Según él, no tenía nada que ver con el concepto de 'The Wall'. Pero Bob Ezrin terció a favor de Gilmour: debía ser un trabajo de Pink Floyd y no un disco solista de Roger Waters.

Roger Waters - David Gilmour - Comfortably Numb - Live O2 Arena - The Wall (2011)

Detalles

En 1974, Pink Floyd había conocido al dibujante y animador británico Gerald Scarfe, luego ilustrador en The Times.

Scarfe aceptó colaborar en The Wall: diseñó el arte, el empaque del álbum y produjo animaciones que se utilizarían en la versión en vivo.

Bob Ezrin y Roger Waters buscaron a un grupo de niños para cantar en 'Another Brick in the Wall, Pt. 2'. Los encontraron en Islington Green, con el profesor de música Alun Renshaw.

A pesar de que cada niño recibió una entrada para el concierto y una copia de la canción, nunca estuvieron acreditados ni se les pagó.

Bob Ezrin sugirió que Nick Mason tocara la canción en compás 4x4, tal como la música disco de esos días.

Waters, por supuesto, se opuso. Pero Bob le convenció porque sabía que allí había un éxito.

Pink Floyd: The Wall • Run Like Hell

El show

En 1980, Waters redefinió el concepto de show de rock, en un experimento que amenazó su solvencia, probó su cordura y dividió a la banda. Ya en noviembre de 1979 Waters trabajaba para el show con Gerald Scarfe, el diseñador Jonathan Park y el arquitecto Mark Fisher.

Pero eso no lo detuvo en la reconstrucción de 'The Wall' en 2010, exorcizando a sus demonios personales en el proceso.

La gira de The Wall fue la antítesis del rock. La gira fue a Los Angeles, Nueva York, luego a Europa, deteniéndose en cada lugar por necesidades financieras. Gilmour:

"Roger estaba en contra de que hiciéramos estadios. Si bien hubiera sido bueno hacer algunos shows más, era imposible hacerlo de otra manera que no fuera en interiores. Los costos diarios de funcionamiento eran enormes".

Waters informó que la banda perdió US$ 600.000 y Mason describió la producción como “absurdamente costosa … simplemente estúpida”.

El 17/08/1981, Pink Floyd realizó 'The Wall' por última vez como un conjunto. 2 años más tarde, 'The Final Cut' fue el epitafio hasta su breve reunión para el Live 8 en 2005.

La película

El director Alan Parker, fanático de Pink Floyd, preguntó a la discográfica EMI si The Wall podría adaptarse al cine.

EMI sugirió que Parker hablara con Waters, quien le ofreció la dirección.

Parker sugirió ser el productor ejecutivo y que la dirección fuese de Gerald Scarfe y Michael Seresin, un director de fotografía.

Waters comenzó a trabajar en el guión y con Scarfe produjeron un libro de edición especial que contenía el guión y el arte para presentar el proyecto ante inversores.

El libro mostraba a Waters en el papel de Pink pero después de las pruebas de pantalla fue retirado del papel protagónico y reemplazado por un músico de nueva ola, Bob Geldof.

Geldof no quería el papel al cantante ni participar del proyecto, y se lo dijo a su representante camino al aeropuerto, en un taxi.

Geldof no sabía que el taxista era hermano de Waters, quien así se enteró la opinión de Geldof.

Dado que Waters ya no estaba en el papel protagónico, se eliminó la idea de la película en vivo, Seresin abandonó el proyecto y Parker se convirtió en director.

the-wall-de-pink-floyd.jpg Emblemático dibujo para la presentación del largometraje The Wall.

Parker, Waters y Scarfe chocaron con frecuencia durante la producción.

Parker describió la filmación como "una de las experiencias más miserables de mi vida creativa".

Scarfe declaró que conducía hasta Pinewood Studios con una botella de Jack Daniel's porque "tenía que tomarme un trago por la mañana porque sabía lo que se avecinaba y sabía que tenía que fortalecerme".

Waters dijo que filmar fue "una experiencia muy desconcertante y desagradable".

La película se proyectó fuera de competición durante el Festival de Cine de Cannes de 1982, a medianoche. Desmontaron 2 camiones llenos de equipos de audio de los estudios de grabación para que sonara mejor. En el viejo Palais, el sonido era tan fuerte que despegaba la pintura de las paredes: todos tenían caspa al final.

Terry Semel, jefe de Warner Bros., sentado al lado de Steven Spielberg, quien le preguntó cuando se encendieron las luces: "¿Qué diablos fue esto?". No se parecía a nada conocido: una fusión de acción en vivo, narración de historias y surrealismo.

El estreno oficial fue en el Empire, Leicester Square (Londres), el 14/07/1982. No asistió Richard Wright.

Waters, Gilmour y Mason salieron con malos sentimientos.

'The Wall' se estrenó el 06/08/1982 y entró en el puesto 28 de las listas de taquilla de USA. A pesar de que solo se presentó en 1 sala en su primer fin de semana, recaudó más de US$ 68.000, una hazaña.

La película pasó más de un mes por debajo del top 20 pero entre los primeros 30.

El 10/09/1982 se expandió a más de 600 cines y fue Nº 3 en la taquilla, debajo de 'ET' (Spielberg) y 'An Officer and a Gentleman' ('Oficial y Caballero', con Richard Geere y Debra Winger). 'The Wall' que había costado US$ 12 millones ya facturaba US$ 22 millones antes de salir de las salas, a principios de 1983.

El sitio de reseñas Rotten Tomatoes le otorgó un índice de aprobación del 69% según 26 reseñas de críticos, con una puntuación promedio de 7,2 sobre 10.