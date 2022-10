La ceguera de USA empuja a Arabia Saudita hacia China

Luego de la caída del Muro de Berlin, que le concedió, en la confusión, la temporaria hegemonía geopolítica, más tarde la globalización financiera y comercial se la quitó. Porque el mundo es del dinero, tal como lo enseñó USA.

China le ganó a USA esa carrera, y entonces Donald Trump fue vocero del 'establishment' geoestratégico estadounidense, que consideró finalizada la globalización. La creencia de USA de que existe la hegemonía geopolítica pese a su feroz derrota en Afganistán, queda expresada en los siguientes fragmentos de Ellie Geranmayeh y Cinzia Bianco en Foreign Policy, quienes parecen no entender que el dinero gobierna el mundo:

"Según los informes, Irán está entregando armas, a saber, drones y posiblemente misiles, a Rusia para su uso en Ucrania. Arabia Saudita está armando su producción de petróleo de manera que ayude a mantener la solvencia de Moscú e inflija un mayor dolor en las capitales occidentales antes de un invierno frío. Riad (un socio occidental de larga data) y Teherán (un enemigo occidental de larga data) están motivados en gran medida por un factor: Estados Unidos."

"La crisis energética generada por la invasión de Rusia a Ucrania ha dado un importante impulso al estatus geopolítico de Arabia Saudí. Y Riyadh está jugando un juego ofensivo. Este mes, Riyadh duplicó esta estrategia al impulsar a la OPEP+ (compuesta por miembros de la OPEP más otros productores que no son miembros, como Rusia) para reducir la producción colectiva en la friolera de 2 millones de barriles por día."

"Esto llega en un momento en que Estados Unidos y Europa han pedido una mayor producción para bajar los precios de manera que agoten las arcas rusas y ayuden a aliviar la crisis del costo de vida en Occidente. Las sanciones han obligado a Rusia a vender su petróleo, incluso a Arabia Saudita, a precios inferiores a los del mercado. Como tal, un precio de referencia más alto es la principal forma en que Moscú aún obtiene ganancias de su energía y sostiene sus costosos y fallidos esfuerzos de guerra."

"Se calculó el propio presupuesto preliminar de Riyadh para 2023, incluido un buen superávit de aproximadamente US$ 2.400 millones .teniendo en cuenta un precio de US$ 76 por barril, lo que niega la urgencia de intervenir en precios de alrededor de US$ 90 por barril, como estaban a principios de octubre."

salman putin.jpg Vladimir Putin y el príncipe Salman.

Sin embargo, Ucrania no representa a todo el mundo, ¿qué parte no entiende USA?

Los intereses de los países se interpretan en dinero, tal como lo enseña el capitalismo que predica USA ¿qué parte no entienden en la Casa Blanca?

Ucrania representa a intereses de la OTAN, que no es el mundo ¿qué parte no entiende Foreign Policy?

Pero Ellie Geranmayeh, directora adjunta del Programa de Medio Oriente y África del Norte en el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores; y Cinzia Bianco, del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, exponen la exigencia de lo que tendrían que ejecutar los países tal como Arabia Saudita, en nombre de la supuesta hegemonía: "Como mínimo, la OPEP+ podría haber esperado otro mes, como le pidieron los funcionarios de la Casa Blanca al príncipe heredero saudí Mohammad bin Salman, por lo que los recortes no habrían entrado en vigor justo antes de las elecciones de mitad de período en USA".

¿Y cuál es el resarcimiento económico-financiero que contempla la Casa Blanca? Los intereses geopolíticos de USA no obligan a las cuentas corrientes de los otros países porque, precisamente, la hegemonía no existe.

A principios de mes, Emmanuel Macron criticó aUSA por vender energía y gas a Europa a 4 veces el precio que USA vende a su propia industria. “Ese no es exactamente el significado de la amistad”, dijo Macron. Avísenle a Geranmayeh y Bianco.

En este contexto se entienden los guiños saudíes a China, un mercado mucho más grande e interesante que el que ofrece la OTAN.

xi jinping.jpg Xi Jinping ha reforzado su poder y quiere un mayor protagonismo global.

En Washington DC

El desacuerdo entre Arabia Saudita y USA "no fue político" sino "puramente económico", aclaró la embajadora del Reino en Washington DC.

Hablando con Becky Anderson, de CNN, la princesa Reema bint Bandar dijo que el Reino no "participa en la política de nadie, participamos simplemente como un equilibrador y un estabilizador de la economía a través del mercado energético, lo que hemos hecho históricamente."

"Está claro que estamos en un punto de desacuerdo. Y mucha gente ha tratado de politizar esto, pero lo estás escuchando de boca del caballo. Esto no es política. Esto es puramente económico, basado en la experiencia de 40 o 50 años de mapeo y tendencias", agregó.

Al refutar las acusaciones de que el Reino estaba del lado de Rusia en su guerra en Ucrania, la princesa Reema señaló que Arabia Saudita era un "mediador y comunicador" en el conflicto.

“La relación que teníamos con Rusia es lo que nos permitió liberar a los prisioneros de guerra: 2 estadounidenses, 5 británicos, 1 croata y una selección de otros países."

“Hemos apoyado a Ucrania humanitariamente, hemos donado más de US$ 400 millones, colaboramos con Ucrania y Polonia para dar US$ 10 millones para permitir que los refugiados que salían de Ucrania y llegaran a Polonia tuvieran un aterrizaje seguro. Es el valor de nuestro compromiso. ¿Estamos del lado de Rusia? No", dijo la princesa.

Ella agregó que hablar de reformular la relación estratégica entre Arabia Saudita y USA sería un paso en la dirección correcta.

Añadió: “Escucho a mucha gente hablar de reformar o revisar la relación con el Reino. Y creo que eso es algo positivo. Este Reino no es el Reino que era hace 5 años. No es el Reino que era hace 10 años. Entonces, cada pieza de análisis que existía ya no es relevante."

princesa bandar.jpg Princesa Reema bint Bandar.

Hidrógeno

En tanto, hay que analizar el enfoque del ministro de Inversiones de Arabia Saudita, Khalid Al-Falih: la crisis energética en Europa acelerará la transición del sector del petróleo y el gas hacia las energías renovables y el hidrógeno.

Refiriéndose a la crisis de Europa, Ucrania y China y Taiwán, dijo: “Vivimos esta transición y creo que continuará y tal vez continuará acelerándose”.

Al-Falih señaló, en el marco del programa 'Visión del Reino 2030', que también ha habido una transición en el comercio y las cadenas de suministro, y señaló el impacto de la globalización en todas ellas.

Sobre la transición económica, dijo que la inflación más alta y las primas más elevadas que se pagan “están preparando el escenario para un crecimiento e ingresos más bajos durante mucho tiempo”.

Al-Falih señaló que USA es un país amigo, y señaló que ambos países disfrutan de relaciones “fantásticas” que se remontan a la década de 1930.

La carrera de Arabia Saudita hacia el hidrógeno no sólo resulta un desafío nacional sino un interrogante acerca de con quiénes correrá esa competencia.

Emergencia

El ministro de Energía de Arabia Saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman, dijo que algunos países estaban usando sus reservas de emergencia como un mecanismo para manipular los mercados cuando su propósito debería ser mitigar cualquier escasez de suministro.

Por supuesto que USA es quien más utiliza sus reservas de emergencia para modificar el precio del barril.

“Es mi deber dejar en claro que perder acciones de emergencia puede ser doloroso en los próximos meses”, dijo el ministro al dirigirse a la conferencia Future Initiative Investment (FII) en Riyadh.

El presidente Joe Biden anunció la semana pasada un plan para vender el resto de su liberación de la reserva de petróleo de emergencia de la nación para fin de año y comenzar a rellenar las reservas mientras intenta amortiguar los altos precios de la gasolina antes de las elecciones de mitad de período del 08/11.

También dijo que Arabia Saudita seguía siendo el proveedor de petróleo más confiable del mundo y había aumentado sus ventas a Europa a 950.000 barriles en septiembre desde los 490.000 barriles del mismo período hace 1 año.

Cuando se le preguntó cómo volver a encarrilar la relación energética con USA, el Príncipe dijo que Arabia Saudita había elegido ser la parte "más madura".

"Seguimos escuchando que 'estás con nosotros o contra nosotros', ¿hay lugar para 'estamos con el pueblo de Arabia Saudita'?".

------------------------

Más contenido en Urgente24

Oficial: Gabriel Rubinstein Nº2 de Sergio Massa ¿y el dólar?

Massa, en el paredón: Entre 2 demonios y las tentaciones

La Guerra por el BCRA que no supimos conseguir

Terror en la City: Multas a los bancos por abuso de WhatsApp