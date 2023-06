Fuera la mufa: Por qué el martes 13 es de mala suerte

Por otro lado, en el apartado esotérico la cabalá también asocia al 13 con entidades demoníacas, ya que son 13 los espíritus malignos que esta doctrina menciona, de la misma forma que las culturas nórdicas, donde 13 reyes de antaño fueron traicionados por uno de ellos. Esta referencia en las rapsodas nórdicas fueron un puntapié inicial para Tolkien al escribir sobre los sirvientes del maligno Sauron, los Nasgül, en su saga del Señor de los Anillos.

Supersticiones: De dónde vienen y por qué las asociamos con el martes 13

Culturalmente se ha absorbido que hay ciertas cosas que no hay que hacer para no "atraer" la mala suerte, pero lo cierto es que se desprenden de situaciones sumamente mundanas: Actualmente no hay ninguna explicación científica para ellas, simplemente son mitos arraigados al imaginario colectivo por generaciones.

Los espejos ya no son tan costosos

Hay dos mitos que asocian el romper un espejo con la mala suerte: El primero proviene de tradición greco-romana, ya que tanto griegos como romanos consideraban a estos instrumentos como una herramienta para revelar el alma, y ésta, al romperse, quedaría atrapada por 7 años por equivaler a una falta de respeto hacía los dioses.

RWL3FV4YZVC7BMLLHLN6A2QZLY.jpg

Es importante resaltar que los primeros espejos fueron fabricados puliendo metales como el cobre y la plata, por lo que eran carísimos, y solían ser regalos de una dote por el matrimonio. El otro mito justamente, se desprende de esta circunstancia, porque si un empleado o criada rompía el espejo de la casa, estaban atados contractualmente a pagarlo durante 7 años de su dinero, por lo que era un motivo de muchísima mala suerte y miseria, literalmente.

Escalera al cielo o al infierno

El origen de por qué pasar debajo de una escalera es de mala suerte también es variado: Una escalera apoyada en una pared forma un triángulo, forma que el cristianismo representa la santísima trinidad, por lo que atravesarlo, era señal de desafiar lo sagrado.

ZQGVJYWA3FDCJI4PBW4ZALOBIU.jpg

Otra creencia sostiene que está relacionada a las ejecuciones por ahorcamiento, ya que el verdugo debía subir a una escalera para colocar la soga y luego para retirar el cuerpo.

Gatos negros, otra excusa para el maltrato animal

Aunque en Egipto los gatos negros eran considerados la reencarnación de Bastet, la diosa de la música, la época inquisitorial asoció a los gatos negros como un símbolo del mal, y una forma en la que las brujas podían transformarse.

63932c63e164f.jpeg

Esto hizo que los tribunales de la inquisición juzgaran animales y los condenaran por brujería como si fueran personas que no pudieron volver a su forma humana. Se cree que el exterminio de los gatos alteró el ya insalubre ecosistema medieval, ya que al no poseer su depredador natural, las ratas proliferaron por doquier, acelerando el paso de la peste negra por Europa. Definitivamente eso sí que es mala suerte.

Derramar sal es el viejo "tirar manteca al techo"

Cuando hablamos de "tirar manteca al techo" nos referimos a una expresión regional para quien despilfarra su dinero en algo totalmente absurdo, pero antes de asolar el cielo razo con producto lácteo, derramar la sal tenía el mismo equivalente cultural.

Durante siglos y siglos, la sal tuvo un rol fundamental en las culturas, ya que además de utilizarla para condimentar y conservar los alimentos, también funcionaba como moneda de cambio, hasta que luego dio origen a la palabra salario.

significado_de_derramar_sal_xes_de_mala_suertex_1.jpg_759710130.webp

Por eso, derramar sal es signo de mal presagio para muchos, porque era el equivalente a despilfarrar el dinero. También existe la superstición de que no se debe pasar el salero de mano en mano, sino que se apoya en la mesa, por la misma razón anterior: Por miedo a que se derrame.

En antaño, si alguien derramaba sal en la vía pública, la gente que mendigaba iba a querer ir a buscarla, o aprovechar la confusión para robarle el saco de sal, por lo que "echar un poco hacia atrás" era una forma de despistar a cualquier potencial ladrón y huir a salvo con el "salario" restante.

Más contenido de Urgente24

Cuerpo Médico Forense: Un reclamo que se cumple en Mendoza

Doblaje: La voz de Morgan Freeman y He-Man muere con 62 años

Insólito paro de colectivos: Todo depende (¿?)

"El poder confunde": Wado de Pedro con Esteban Lamothe en YT

Ojo con el relato mediático: Encuesta noquea a los duros