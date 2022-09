Frances Tiafoe, la mente es tan extraña... ahora él creció

Tiafoe debutó en el cuadro principal del ATP Tour a los 16, el Citi Open 2014 en Washington, DC.

Su ídolo era Juan Martín del Potro, el primer profesional en firmarle una pelota de tenis. Se enfrentaron en Acapulco en 2017, y Del Potro ganó en el 3er. set. Hubo revancha en el Abierto de Delray Beach 2018, el primer título ATP de Tiafoe.

del potro tiafoe.jpg Frances Tiafoe con Juan Martín Del Potro en el ATP 500 de Acapulco.

O sea que Tiafoe lleva tiempo en las competencias profesionales ¿cómo es que recién ahora, de juego ofensivo agresivo con un gran servicio y un potente golpe de derecha, se habla de él? ¿Podrá trascender el puesto N°26 en el ranking de la ATP?

Las 2 caras

Muy recomendable un texto de Jason Gay en The Wall Street Journal sobre Tiafoe:

"La estrella del tenis de la noche a la mañana no existe. Un jugador puede explotar a la vista del público durante un torneo, o incluso bruscamente en el transcurso de una tarde brillante, pero antes de eso, hay miles de horas, probablemente decenas de miles, en las que el mismo jugador está oculto en el anonimato, compitiendo, practicando, estancarse, luchar, sobrevivir ... todo en un esfuerzo por convocar este mismo momento. Hay semanas malas, meses perdidos, probablemente algunos años decepcionantes. Es exactamente lo contrario de la noche a la mañana.

Considere el caso de Frances Tiafoe. La madrugada del lunes 05/09 en el US Open en la ciudad de Nueva York, el joven de 24 años de Hyattsville, Maryland, ganó el partido más importante de su vida al derrotar al precalificado N°2 del torneo, Rafael Nadal, 6-4, 4-6, 6-4, 6-3, para avanzar a cuartos de final que jugará el miércoles 07/09. Fue una victoria espectacular contra un oponente legendario y elevó a Tiafoe a un nuevo estatus y visibilidad. Las personas que no siguen el tenis de repente se preguntan: ¿Qué pasa con Frances Tiafoe?

(...) El Próximo Gran Tenista Estadounidense es un manto traicionero, y Tiafoe ha estado en una rutina lenta desde entonces. Ocasionalmente ha derrotado a 'dragones' (el año pasado eliminó en Wimbledon al 3er. preclasificado Stefanos Tsitsipas), pero hasta la fecha, ha ganado un único evento ATP Tour, el Delray Beach Open 2018. Su clasificación se movió al top 50 (es el preclasificado N°22 en el US Open), y es un talento muy querido con un poder inmenso y un toque inteligente, pero no ha sido lo suficientemente consistente como para abrirse paso por completo. Ya no es el cometa adolescente: ese título pertenece al maravilloso joven español de 19 años, Carlos Alcaraz. Era justo preguntarse si Tiafoe alguna vez llegaría al lugar que imaginaba para sí mismo.

Luego ocurrió el lunes. Hay pocos atletas más difíciles de derrocar que Nadal, incluso a los 36 años, recuperándose de una cirugía abdominal, el español sigue siendo un competidor feroz, capaz de recuperarse de cualquier déficit. Hay una larga lista de aspirantes al tenis que le quitaron un set a Nadal, incluso 2 sets, y luego vieron impotentes cómo él dio la vuelta y mordió el motor de la parte trasera de su bote. Hay razones por la que 'Rafa' ganó 22 majors.

Frances Tiafoe vs. Rafael Nadal Highlights | 2022 US Open Round 4

¿Por qué yo no?

Tiafoe venció a Nadal superándolo: jugando físicamente, devolviendo golpes duros con golpes más duros y moviendo a su mayor sin piedad. Empujó a Nadal contra la pared, y justo cuando Nadal parecía al borde de una remontada, empujó con más fuerza. Todo hizo clic: una bomba de humo de 135 MPH de un servicio para cerrar un juego crítico; una rebanada de lágrima que se enroscó sobre la red tan lindamente que hizo que Tiafoe sonriera. Nadal no había perdido un partido en un torneo importante este año: el campeón del Abierto de Australia y Francia, que se retiró por una lesión antes de las semifinales de Wimbledon, tenía marca de 22-0 en los mayores en el año. Pero el veterano sabía que estaba superado en armas. “[Frances] fue mejor que yo”, dijo.

Cuando terminó, Tiafoe lloró. En su palco de jugadores estaba su familia, que había visto sus altibajos y todos los espacios solitarios intermedios. Tiafoe enterró su rostro entre sus manos, revelando un par de brazaletes de goma que usa en su muñeca derecha: uno con los colores del equipo de fútbol de la Universidad de Maryland, el otro con una advertencia en letras mayúsculas: "Creer. ¿Por qué yo no?".

Más tarde, ante los medios reunidos, Tiafoe repitió los conceptos básicos de su viaje: hijo de inmigrantes, el trabajo del padre en el club, su madre, Alphina, trabajando largas noches como enfermera. Volverá a contar la historia si vence al preclasificado N°9, Andrey Rublev, y continúa avanzando en este torneo, ahora completamente abierto para un ganador por primera vez después de las salidas de Nadal y el campeón defensor Daniil Medvedev, este último despedido el domingo por un alegre Nick Kyrgios.

Pero la parte intermedia de la historia de Tiafoe puede ser la parte más crítica. Esa es la parte que pocas personas vieron, o de la que hablarán mucho: cuando estaba en ese humilde e indefinido espacio entre 'The Next Big Thing' y ahora, cuando su carrera podría haber ido en cualquier dirección, y siguió luchando.

“Cuando llegué a la escena por primera vez, mucha gente tenía expectativas sobre cómo lo haría”, dijo Tiafoe. “No estaba preparado mentalmente para eso, no era lo suficientemente maduro para esos momentos. Estos últimos 2 años, cuando la atención no ha estado en mí, he podido desarrollar…”

“He estado bajando la cabeza”, dijo.

Aviso. No fue de la noche a la mañana, pero Frances Tiafoe está aquí."

------------------------

