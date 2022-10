Día Mundial de los Calvos, entre el estilo y el estigma

Los calvos seducen más que los pilosos

No es mal de muchos, consuelo de.... Los hombres calvos atraen más a las mujeres, según la ciencia.

Si bien la apariencia física no lo es todo a la hora de tener una relación, las investigaciones realizadas por la Escuela de Negocios Wharton, de la Universidad de Pensilvania, concluyó que los hombres con la cabeza rapada son percibidos como más varoniles, dominantes y protectores. Esto puede parecer contradictorio con lo que algunos hombres piensan de la calvicie.

Si la caída de pelo y la alopecia son dos de las grandes preocupaciones de gran parte de los hombres, este proceso de duelo puede verse amortiguado por resultados como el de una investigación según la cual, en realidad, las personas sin pelo en la cabeza están de parabienes.

Hay un lado frágil en el estudio de Wharton: Qué busca la pareja. Si no busca alguien ni varonil o no le interesa un protector, etc., podría inferirse que no le alcanza ese trabajo.

Datos del estudio

Pero no rechacemos a priori la investigación. Para llegar a estas conclusiones, el director de la investigación, el psicólogo Albert Mannes, llevó a cabo un estudio llamado “Shorn Scalps and Perceptions of Male Dominance” que se dividió en 3 fases:

#1. El investigador contó con una muestra de 60 mujeres que analizaron una serie de imágenes en las que aparecían distintos hombres: unos con pelo en la cabeza, otros con poco pelo y otros con la cabeza rapada. Las mujeres afirmaron que los hombres sin pelo daban una mayor imagen de autoridad, influencia y poder.

#2. Se retocaron una serie de fotografías de hombres con cabello gracias a un programa de edición de imágenes. Después se mostraron las fotografías con pelo, seguidas de las fotografías sin cabello. Las participantes percibieron que los hombres sin cabello eran más poderosos y, además, más altos y fuertes.

#3. Los voluntarios recibieron unas descripciones escritas que indicaban los atributos físicos de distintos individuos. Aquellos sin cabello fueron evaluados como más masculinos, líderes, fuertes y, en definitiva, más atractivos.

Un calvo dijo alguna vez, que si el cabello fuera importante, crecería hacia adentro.

