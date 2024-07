Daniel Radcliffe cumple 35 años: El niño mago que hechizó a Hollywood y Broadway

En 2019, Radcliffe protagonizó la comedia de acción "Manos a las armas" y prestó su voz para el personaje Rex Dasher en la película animada "Playmobil: la película" (que recibió malas críticas por sus enormes similitudes con "La gran aventura Lego"). En 2020, apareció en "Fuga de Pretoria", y en 2022, en la comedia "La ciudad perdida" junto a Sandra Bullock y Channing Tatum, y en "Weird: La historia de Al Yankovic",donde fue ampliamente elogiado por su interpretación del cantante "Weird Al" Yankovic.

image.png En 2022, se puso en la piel del cantante y comediante "Weird Al" Yankovic -famoso por sus letras humorísticas y por tocar el acordeón- y se ganó la aclamación de la crítica.

Y además de trabajar en cine, Radcliffe tuvo una presencia importante en televisión, apareciendo en la serie "Miracle Workers" (una producción de TBS que duró de 2019 a 2023) y en la película británica bélica de 2007 "Mi hijo Jack", sobre la desesperada búsqueda del hijo del autor Rudyard Kipling, desaparecido durante la Primera Guerra Mundial.

Radcliffe triunfa en los escenarios de Broadway

Radcliffe también se destacó en el teatro, interpretando en 2007 a un personaje psicótico llamado Alan Strang en "Equus", un joven con un amor enfermizo por los equinos que termina dejando ciegos a seis caballos. Posteriormente, protagonizó la comedia musical "Cómo triunfar en los negocios sin siquiera intentarlo" en 2011 y "El cojo de Inishmaan" en 2014.

image.png Radcliffe también triunfó en el teatro y, recientemente, ganó su primer premio Tony por su papel en la obra "Merrily We Roll Along".

Después de alejarse un tiempo de Broadway, volvió en 2018 con "The Lifespan of a Fact" -donde hizo de un escrupuloso verificador de hechos- y más recientemente, en 2023-2024, obtuvo su primer premio Tony por su actuación en la obra "Merrily We Roll Along" de Stephen Sondheim.Con cada nuevo proyecto, Daniel Radcliffe sigue demostrando su capacidad para reinventarse y seguir sorprendiendo, dejando claro que él va mucho más allá del mundo mágico de Harry Potter.

